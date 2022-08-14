مستوطنون يقتحمون الأقصى اعتقالات ومداهمات بالخليل وجنين

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات في الخليل ونفذت اقتحامات ومداهمات في محافظة جنين ونصبت الحواجز وعرقلة حركة وتنقل الفلسطينيين.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم أدوا خلالها طقوسا تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم، قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحام المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: زياد إحسان الجعبري من ضاحية بلدية الخليل، وفؤاد عيسى الدغامين، وفضل سعد الرواشدة من بلدة السموع، والأسير المحرر معن محمد مطلق أبو جحيشة من بلدة إذنا، عقب أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير إياد باجس البو من بلدة حلحول، وفتشته، وعبثت بمحتوياته.

واعتدت مجموعة من المستوطنين في ساعات متأخرة من الليل على المواطن عبد الله سويلم (41 عاما) في منطقة خشم الدرج بمسافر يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابته برضوض وكسور، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، عرقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، حركة تنقل المواطنين غرب جنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية متنقلة على شارع جنين حيفا، وعلى مدخلي بلدتي اليامون وكفر دان، ودققت في بطاقات المواطنين، وفتشت مركباتهم، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم.