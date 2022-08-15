استشهاد الشاب شحام: الأمم المتحدة تطالب بإجراء "تحقيق فوريّ وشامل"

طالبت الأمم المتحدة، الإثنين، بإجراء "تحقيق فوري وشامل ومستقل" في ظروف استشهاد الشاب محمد شحام، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في تغريدة عبر "تويتر"، عن "الانزعاج الشديد إزاء مقتل الشاب شحام".

وقال وينسلاند: "منزعج بشدة من مقتل الشاب الفلسطيني محمد شحام علي يد القوات الإسرائيلية في منزله بكفر عقب"، مؤكدا أن "هذا يتطلب تحقيقا فوريا وشاملا ومستقلا".

وكانت قوة إسرائيلية خاصة قد داهمت منزل عائلة الشاب شحام في كفر عقب فجر الإثنين، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأسه، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ليعلن في وقت لاحق عن استشهاده، وفق ما أفاد به والده إبراهيم شحام.