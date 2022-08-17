  2. فلسطينيات
  3. أخبار

نابلس: إصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع الاحتلال

تاريخ النشر: 17/08/2022 - 23:33

نابلس: إصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع الاحتلال
آليات الاحتلال خلال اقتحام نابلس
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب شاب بالرصاص الحيّ في الفخذ، وآخر بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة شارعَي "القدس" و"عمان"، ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

وذكرت أن ذلك أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، نُقِل إلى مشفى "رفيديا"، لاستكمال تلقي العلاج، فيما أُصيب آخر بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بالاختناق.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب، أن قوّاته، وقوات تابعة لما يُسمى "حرس الحدود"؛ "تعمل على تأمين الدخول للمصلين (المستوطنين المقتحمين) إلى ضريح يوسف في مدينة نابلس".

أعمال تجريف جنوب نابلس

وفي سياق ذي صلة، واصلت آليات تابعة للمستوطنين، مساء الأربعاء، أعمال تجريف مساحات من أراضي قريوت جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، قوله إن "جرافات تابعة للمستوطنين تقوم بتجريف أراضي في قريوت، بهدف ربط مستوطنتي ’عيليه’ و’شيلو’ ببعضهما، من خلال فتح شارع".

وأشار دغلس إلى أن "أعمال التجريف أتت على مساحة 3 كيلو مترات إلى الآن، تقوم بها 4 جرافات خلال فترة الليل".

وحذّر دغلس من "تجريف مساحات أخرى، والتهام ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة".

بودكاست عرب 48

#قريوت
#نابلس
#قبر يوسف
#مواجهات
#الاحتلال الإسرائيلي
#اقتحام قبر يوسف
#المستوطنون
#الضفة الغربية
#إصابة بالرصاص الحي
#حالات اختناق

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دار الأيتام السوريّة... نواة التطلُّع الاستيطانيّ الألمانيّ في القدس
دار الأيتام السوريّة... نواة التطلُّع الاستيطانيّ الألمانيّ في القدس

2022-08-17

عائلة الشهيد محمد شحام تلزم الاحتلال بتشريح جثمانه
عائلة الشهيد محمد شحام تلزم الاحتلال بتشريح جثمانه

2022-08-17

هدم غرف زراعية بسلفيت وإخطارات بوقف البناء بمسجد ومنازل بالخليل
هدم غرف زراعية بسلفيت وإخطارات بوقف البناء بمسجد ومنازل بالخليل

2022-08-17

الأكثر قراءة

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران صديقة قرب طولكرم

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بنيران صديقة قرب طولكرم

2022-08-16
الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة بجباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية

الاحتلال يعترف: الأطفال الخمسة بجباليا استشهدوا بغارة إسرائيلية

2022-08-16
النقص بالمعلمين في المدارس العربية: القدامى يغادرون والشبان يترددون

النقص بالمعلمين في المدارس العربية: القدامى يغادرون والشبان يترددون

2022-08-16
حالة الطقس: أجواء حارة جدا وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة جدا وجافة

2022-08-16
مصرع شاب غرقا في بحر يافا

مصرع شاب غرقا في بحر يافا

2022-08-16