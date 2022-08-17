نابلس: إصابات إحداها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب شاب بالرصاص الحيّ في الفخذ، وآخر بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة شارعَي "القدس" و"عمان"، ومحيط مقام يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت.

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في #نابلس

للتفاصيل: https://t.co/wCmN9mtxe9 pic.twitter.com/9XdGfWtfMl — موقع عرب 48 (@arab48website) August 17, 2022

وذكرت أن ذلك أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، نُقِل إلى مشفى "رفيديا"، لاستكمال تلقي العلاج، فيما أُصيب آخر بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بالاختناق.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب، أن قوّاته، وقوات تابعة لما يُسمى "حرس الحدود"؛ "تعمل على تأمين الدخول للمصلين (المستوطنين المقتحمين) إلى ضريح يوسف في مدينة نابلس".

صوت تبادل إطلاق النار خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في #نابلس

للتفاصيل: https://t.co/wCmN9mtxe9 pic.twitter.com/rIBfupeTSc — موقع عرب 48 (@arab48website) August 17, 2022

أعمال تجريف جنوب نابلس

وفي سياق ذي صلة، واصلت آليات تابعة للمستوطنين، مساء الأربعاء، أعمال تجريف مساحات من أراضي قريوت جنوب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، قوله إن "جرافات تابعة للمستوطنين تقوم بتجريف أراضي في قريوت، بهدف ربط مستوطنتي ’عيليه’ و’شيلو’ ببعضهما، من خلال فتح شارع".

وأشار دغلس إلى أن "أعمال التجريف أتت على مساحة 3 كيلو مترات إلى الآن، تقوم بها 4 جرافات خلال فترة الليل".

وحذّر دغلس من "تجريف مساحات أخرى، والتهام ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة".