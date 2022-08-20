"حماس" و"الجهاد" تدينان تحقيق الشرطة الألمانية بتصريحات الرئيس الفلسطيني

أدانت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) و"الجهاد الإسلامي"، اليوم، السبت، فتح شرطة ألمانيا تحقيقا ضد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على خلفية تصريحاته التي شبه فيها جرائم الاحتلال الإسرائيلي بـ"الهولوكوست".

وقال عضو المكتب السياسي لحركة " حماس "، حسام بدران، إن "القوى الدولية تثبت مرة أخرى انحيازها للاحتلال الصهيوني وتنكرها للحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني ولمعاناته الممتدة لأكثر من سبعة عقود، والتي بدأت باقتلاع شعبنا من أرضه وتهجيره عنها قسرًا ليعيش في المنافي، إضافة إلى عشرات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال وغيرهم، واعتقال وأسر وإصابة مئات الآلاف من أبناء شعبنا".

وشدد على أنه "مهما حاولت هذه القوى تشويه الحقيقة وصم آذانها عما لحق بشعبنا والكيل بمكيالين، فإنها لن تفلح في طمس الرواية الفلسطينية مهما طال الزمن، ومهما كانت الأساليب والإجراءات، فشعبنا لا ينسى ولا يغفر أمام ما يتعرض له من ظلم"، مؤكدا أن "المقاومة ستستمر بلا كلل حتى التحرير والعودة".

وأشار عضو المكتب السياسي إلى أنه "آن الأوان أمام كل ما يجري من استهداف لشعبنا وقضيته التقدم عمليًا وإلى الأمام في إنجاز وحدة وطنية فلسطينية حقيقية تقوم على الشراكة الكاملة في إطار قيادة وطنية جامعة، ووفق برنامج وطني كفاحي يعتمد المقاومة الشاملة في مواجهة الاحتلال".

من جانبه، قال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي، خالد البطش، في بيان، إن "موقف الشرطة الألمانية يُمثّل أحد أوجه ازدواجية المعايير والانحياز للاحتلال والتنكّر لمعاناة الشعب".

وأضاف أن "تصريح الرئيس عباس جزء من الرواية الوطنية الفلسطينية التي يُدافع عنها شعبنا في وجه العالم بأسره لكشف جرائم الاحتلال الصهيوني".

وعبّر البطش عن رفض الشعب لـ"الانحياز للاحتلال أو لأي تسوية سياسية معه".

والثلاثاء، أثارت تصريحات الرئيس عباس التي أدلى بها، خلال مؤتمر صحافي في برلين مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، غضب واستياء الأخير والمسؤولين في إسرائيل.

وقال عباس خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني، إنه "منذ عام 1947 ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة 50 مذبحة.. 50 هولوكوست" ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت شرطة برلين أمس، الجمعة، تقريرا لصحيفة "بيلد" الألمانية، بفتح تحقيق في مزاعم بأن تصريح عباس تمثل مخالفة "تحريض على الكراهية" بعد شكوى جنائية رسمية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن عباس باعتباره ممثل السلطة الفلسطينية، سيتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كان يزور ألمانيا بصفة رسمية.