إردوغان خلال لقاء عبّاس: لا نقبل أي تغيير بوضع القدس والأقصى

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه بلاده ترفض أي تغيير في وضع القدس المحتلة، والمسجد الأقصى.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، عقب لقائهما في العاصمة التركية أنقرة.

وذكر إردوغان أن "الخطوات التي نقدم عليها في علاقاتنا مع إسرائيل، لن تقلل من دعمنا للقضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "لا نقبل أبدا أي أعمال تهدف إلى تغيير وضع القدس والمسجد الأقصى، وأبلغنا الجانب الإسرائيلي بموقفنا الثابت".

الرئيسان التركيّ والفلسطينيّ (Getty Images)

بدوره، قال عباس في كلمته خلال المؤتمر الصحافي المشترَك: "نحن حينما نلتقي بفخامة الرئيس رجب طيب إردوغان... يكون اللقاء فرصة أيضا للتشاور وتبادل الرأي بشكل أخوي، حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية والدور الهام الذي تقوم به تركيا في مجال الأمن الغذائي العالمي، وجهود تحقيق الاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف: "نسعى في كل لقاء مع... الرئيس لنقل العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، لآفاق جديدة من التعاون والتبادل في مختلف المجالات".

وتابع عباس: "لن نقبل باستمرار الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وأنه لا بد من وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والتوقف عن الاستيطان... وعنف مستوطنيه وجرائم القتل وهدم المنازل والمدارس والمنشآت في أرضنا الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى والإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة، ووقف الاعتداءات على أهلنا في مدينة القدس الشرقية ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، وكذلك الاعتداء على المناهج المدرسية ومحاولات تهويدها".

الرئيسان التركيّ والفلسطينيّ خلال مراسم استقبال عبّاس (Getty Images)

وشدد على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من اقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بشكل يومي، وما جرى منذ أيام بإغلاق مؤسسات مدنية حقوقية فلسطينية، يشعل الأوضاع ولا يمكن السكوت عن هذه الممارسات الإجرامية التي يجب أن تتوقف جميعها قبل فوات الأوان.

وجدد التأكيد على أن تحقيق الأمن والسلام يبدأ بالتوقف الكامل عن تقويض حل الدولتين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه نحو الأفق السياسي.