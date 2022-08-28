الاحتلال يجبر أطفالا في الخليل على خلع ملابسهم

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، عددا من أطفال تل الرميدة وسط الخليل، على خلع ملابسهم بحجة أنّ عليها رسوم لأسلحة.
وقال الناشط ضد الاستيطان، عماد أبو شمسية، إن قوات الاحتلال "أوقفت عددا من الأطفال أمام منزله القريب من الحاجز العسكري المقام على مدخل المنطقة، وأجبرتهم على خلع ملابسهم، بحجة احتوائها على رسوم وصور لأسلحة".
وذكر أن ذلك جاء "تزامنا مع مرور أطفال مستوطنين يرتدون ألبسة مماثلة، دون أن يوقفهم الاحتلال".
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وقال أبو شمسية إن الاحتلال "يواصل عمليات التنكيل والاستفزاز لأهالي تل الرميدة، لإجبارهم على الرحيل عن المنطقة لصالح المستوطنين".
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