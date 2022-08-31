مواجهات واعتقالات بالضفة واستهداف حافلة للمستوطنين قرب نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقال عددا من الشبان، فيما تعرضت حافلة للمستوطنين لعملية إطلاق نار عندما كانت تسافر بالقرب من نابلس.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال لعشرات المنازل بالضفة والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما جرى اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

فمن محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة كفل حارس.

وبحسب شهود عيان، فإن تلك القوات نفذت مداهمات لعدد من المنازل، وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، وأخضعت بعض السكان لتحقيق ميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال، محمد عبد السلام الأسعد، ومصعب عبد الرحيم الأسعد، وعبد الله زيد صالح.

إلى ذلك، تعرضت حافلة للمستوطنين، عند منتصف الليل، لإطلاق نار من قبل مسلحين قرب نابلس.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إطلاق النار لم يوقع أي إصابات، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تبحث عن منفذي العملية.

حصار سلواد

في محافظة رام الله، عززت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدة سلواد، وسط تواصل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على البلدة لليوم الرابع على التوالي.

وأفاد شهود عيان أن حشودات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى محيط البلدة، وتمركزت في معسكر "عوفرا" المقام على أراضي المواطنين في بلدة سلواد وقرية عين يبرود، وفي الشارع الزراعي والنقطة العسكرية عند المدخل الغربي للبلدة.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت المصاب عبد الرحمن عبد الله حامد، وعز الدين محمد عيسى صبح، وعبد القادر باسم حماد.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال اعتقل 3 مطلوبين، يشتبه بتنفيذهم عمليات إطلاق النار تجاه موقع عسكري في سلواد، ومن بين المعتقلين مصاب جرى إطلاق النار عليه من جيش الاحتلال.

مواجهات في بيت أمر ومخيم العروب

في محافظة الخليل، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات ليلية اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل بمنطقة عصيدة، حيث تركزت المواجهات، فيما أغلقت مدخل البلدة بالبوابة الحديدية ومنعت تنقل المواطنين بمركباتهم.

وأصيب عدد من السكان، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب.

واندلعت مواجهات بين الفتية وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفتية ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.