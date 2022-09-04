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أمن السلطة يعتقل "مطلوبين" وصحفيا في جنين

تاريخ النشر: 04/09/2022 - 08:59

أمن السلطة يعتقل "مطلوبين" وصحفيا في جنين
(وفا- توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فجر اليوم الأحد، ناشطين في المقاومة، وصحفيا، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وداهمت قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية عدة منازل في جنين، يقطنها شبان مطلوبون للاحتلال الإسرائيلي بزعم مشاركتهم في المقاومة، حيث اعتقلت 3 منهم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن من بين المعتقلين الشبان أسامة أبو جعص، ومحمود العرقاوي، ويزن سوقية، حيث اعتقلتهم أجهزة الأمن الفلسطينية بعد تحطيم محتويات منازلهم، بحسب ما أفادت عائلاتهم.

كما داهمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة منزل الصحافي محمد عتيق، في بلدة برقين، وفتشته قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

وذكر شهود عيان، أن الأجهزة الأمنية تعرضت لإطلاق نار من مسلحين، أثناء تواجدها في المدينة، احتجاجا على اعتقال "مطلوبين" للاحتلال.

ولم تعرف أسباب اعتقال عتيق، والذي جاء بعد ساعات على احتجاز الصحافي مجاهد السعدي، قبل أن يفرج عنه لاحقا مساء السبت.

وكان الأمن اعتقل الليلة الماضية، الشاب زياد القنيري من مخيم جنين، فيما قالت مصادر عائلية إنه اعتقل على خلفية مشاركته في المقاومة.

ولم تعلق الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو وزارة الداخلية على ما جرى.

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#المقاومة
#جنين

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