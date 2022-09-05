  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف عقوبة الإعدام في غزة

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 22:31

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف عقوبة الإعدام في غزة
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

دانت الأمم المتحدة اليوم، الإثنين، إعدام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، 5 فلسطينيين معتبرة أنه "انتهاك صارخ" للقوانين الفلسطينية.

وكانت "حماس" قد أعلنت أمس، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بخمسة مدانين: اثنان بتهمة "التخابر" مع إسرائيل وثلاثة بتهمة القتل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني "ندين إعدام خمسة سجناء في غزة ونحث سلطات الأمر الواقع في غزة على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام".

وأضافت "ندعو دولة فلسطين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام على أراضيها".

وتابعت أن عمليات الإعدام هذه تشكل "انتهاكا صارخا لقوانين دولة فلسطين والتزاماتها القانونية الدولية".

وأضافت "لم يتم الحصول على موافقة الرئيس الفلسطيني كما يقتضي القانون الفلسطيني ولم يُمنح السجناء الذين جرى إعدامهم فرصة الحصول على عفو أو تدبير رأفة".

بودكاست عرب 48

#الأمم المتحدة
#قطاع غزة
#عقوبة الإعدام
#حماس

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"الضمير": السلطة الفلسطينية توجِّه "تهما باطلة" بحقّ صحافيين لإطالة فترة اعتقالهم
"الضمير": السلطة الفلسطينية توجِّه "تهما باطلة" بحقّ صحافيين لإطالة فترة اعتقالهم

2022-09-05

الاحتلال يرجئ جلسة محكمة الأسيرة جرادات إثر حالتها الصحية
الاحتلال يرجئ جلسة محكمة الأسيرة جرادات إثر حالتها الصحية

2022-09-05

أسرى "الجهاد الإسلامي" يوقفون خطواتهم التصعيدية في سجون الاحتلال
أسرى "الجهاد الإسلامي" يوقفون خطواتهم التصعيدية في سجون الاحتلال

2022-09-05

الأكثر قراءة

عمليّة غور الأردن: أحد المنفّذين يحمل هويّة إسرائيليّة.. ورفع حالة التأهُّب في جميع أنحاء البلاد

عمليّة غور الأردن: أحد المنفّذين يحمل هويّة إسرائيليّة.. ورفع حالة التأهُّب في جميع أنحاء البلاد

2022-09-04
أم الفحم: مقتل الصحافي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل الصحافي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار

2022-09-04
7 إصابات بعملية إطلاق النار بمنطقة غور الأردن واعتقال مشتبهيْن بتنفيذ العملية

7 إصابات بعملية إطلاق النار بمنطقة غور الأردن واعتقال مشتبهيْن بتنفيذ العملية

2022-09-04
غزة: تنفيذ الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

غزة: تنفيذ الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

2022-09-04
مصرع شاب وإصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق

مصرع شاب وإصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق

2022-09-04