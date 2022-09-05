الأمم المتحدة تدعو إلى وقف عقوبة الإعدام في غزة

عرب ٤٨ / أ ف ب

دانت الأمم المتحدة اليوم، الإثنين، إعدام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، 5 فلسطينيين معتبرة أنه "انتهاك صارخ" للقوانين الفلسطينية.

وكانت "حماس" قد أعلنت أمس، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بخمسة مدانين: اثنان بتهمة "التخابر" مع إسرائيل وثلاثة بتهمة القتل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني "ندين إعدام خمسة سجناء في غزة ونحث سلطات الأمر الواقع في غزة على إعلان وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام".

وأضافت "ندعو دولة فلسطين إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام على أراضيها".

وتابعت أن عمليات الإعدام هذه تشكل "انتهاكا صارخا لقوانين دولة فلسطين والتزاماتها القانونية الدولية".

وأضافت "لم يتم الحصول على موافقة الرئيس الفلسطيني كما يقتضي القانون الفلسطيني ولم يُمنح السجناء الذين جرى إعدامهم فرصة الحصول على عفو أو تدبير رأفة".