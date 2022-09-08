  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مصرع الشاب سعد حناوي من نابلس غرقا جنوب يافا

تاريخ النشر: 08/09/2022 - 08:41

مصرع الشاب سعد حناوي من نابلس غرقا جنوب يافا
سعد حناوي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب سعد ماهر حناوي (27 عاما) من نابلس مصرعه، فجر اليوم الخميس، إثر تعرضه للغرق قرب شاطئ القدس جنوب مدينة يافا.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء"، مساء أمس الأربعاء، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 19:35، حول انتشال شاب من البحر وهو فاقد للوعي بعد غرقه بمحاذاة شاطئ القدس في بات يام، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له وقد وصفت حالته بالحرجة".

وذكر أحد المضمدين أن "الشاب كان فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وحسب ما سردوا لنا فإنه تعرض للغرق وجرى انتشاله على يد مستجمين للشاطئ، ومع وصولنا قدمنا له عمليات الإنعاش في المكان".

وأحيل الغريق، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" لاستكمال العلاج، لكن الأطباء أقروا وفاته في وقت لاحق.

بودكاست عرب 48

#سعد حناوي
#حوادث الغرق
#يافا
#نابلس

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

2022-09-08

شهيد قرب رام الله واشتباكات في نابلس وجنين
شهيد قرب رام الله واشتباكات في نابلس وجنين

2022-09-08

نادي الأسير: جربوع يخضع لعمليتين جراحيتين وحالته خطيرة
نادي الأسير: جربوع يخضع لعمليتين جراحيتين وحالته خطيرة

2022-09-07

الأكثر قراءة

مداولات أمنية إسرائيلية حول

مداولات أمنية إسرائيلية حول "تراجع مكانة" عباس وأجهزة الأمن الفلسطينية

2022-09-07
إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

إزالة الحاجز العسكري عن مدخل قرية الغجر

2022-09-07
شهيد بمخيم الفارعة واعتقالات بالضفة

شهيد بمخيم الفارعة واعتقالات بالضفة

2022-09-07
رسالة إسرائيلية للأسد: 3 قتلى بالهجوم على مطار حلب

رسالة إسرائيلية للأسد: 3 قتلى بالهجوم على مطار حلب

2022-09-07
الشاباك يعلن عن اعتقال 7 شبان من عكا على خلفية هبة الكرامة

الشاباك يعلن عن اعتقال 7 شبان من عكا على خلفية هبة الكرامة

2022-09-07