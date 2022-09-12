اعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل: خطف مصاب وإصابات واعتقالات

قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء، الإثنين، طريق سيارة إسعاف أقلت مصابا إثر هجوم نفذه مستوطنون على منطقة التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل، إذ أقدمت على الاعتداء على الطاقم الطبي واختطاف المصاب من داخل سيارة الإسعاف.

وأظهر توثيق من المكان، إقدام جنود الاحتلال على ثقب إحدى عجلات سيارة الإسعاف والاعتداء على أحد أفراد الطاقم الطبي، فيما حاول آخر منع سائق سيارة الإسعاف من توثيق ما تعرضوا له، مهددا إياه بالاعتقال.

وجاء في التفاصيل، أن فلسطينيا أصيب مساء اليوم من جراء هجوم نفذه مستوطنون على رعاة الماشية وأهالي بلدة التوانة بمسافر يطا، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، قوله إن "عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة ’ماعون’ المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، هاجموا رعاة الماشية وأهالي قرية التوانة، وأطلقوا الرصاص واعتدوا عليهم بالضرب بالهراوات ورشقوهم بالحجارة وطاردوهم، ما أسفر عن إصابة المواطن حافظ الهريني بجروح واعتقاله من قبل جنود الاحتلال".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتقلت الهريني عقب منع طواقم الهلال الأحمر إسعافه، كما عطب مستوطنون مركبة الإسعاف، على مرأى وتحت حماية جنود الاحتلال".

وزعم الاحتلال أن مستوطنا أصيب "من جراء تعرضه لضربة بأداة حادة في منطقة الرأس" في أعقاب الهجوم على بلدة التوانة بمسافر يطا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في وقت لاحق، المواطنين مهدي فؤاد العمور (19 عاما) وأشرف محمود العمور (38 عاما)، ونقلتهما إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال، وذلك خلال معاودتها اقتحام القرية وإطلاق قنابل الصوت والغاز السام والمدمع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

(وفا)

وفي البلدة القديمة وحارة جابر بمدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مساء الإثنين، 4 شبان وأقدمت على الاعتداء على آخرين.

وداهمت قوات الاحتلال البلدة القديمة في الخليل واعتدت على المواطنين بالضرب وأطلقت قنابل الصوت، واعتقلت كل من فراس يعقوب وحيد النتشة (22 عاما) وأحمد عبد الرازق خليل فريجات (22 عاما) من قنطرة الشلودي، واقتادتهما إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال؛ حسب ما أوردت "وفا".

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين براء عارف جابر (31 عاما) ومحمد عارف جابر (20 عاما) بعد الاعتداء عليهما بالضرب بأعقاب البنادق في حارة جابر شرق المدينة، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اختطفت قوات الاحتلال مساء الإثنين الأسير المحرر، رغد رائد شمروخ (26 عاما)، خلال تواجده أمام مدخل المخيم الرئيسي.

الاحتلال في رسالة للسلطة: ضرورة تصعيد "مكافحة الإرهاب" في جنين ونابلس

وفي سياق ذي صلة، أكد مسؤول إسرائيليّ رفيع المستوى، الإثنين، في إفادة للصحافيين، بأن سلطات الاحتلال، نقلت إلى السلطة الفلسطينية رسالة مفادها ضرورة تكثيف مكافحة ما وصفه بـ"الإرهاب"، في جنين ونابلس.

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الإثنين، والتي كانت قد أوردت الأحد، تقريرا فيه رسائل مصريّة تحذيريّة لإسرائيل، من أنّ الوضع قد يخرج عن السيطرة في الضفة.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي لم تسمّه هيئة البث: "قلنا لهم (للسلطة الفلسطينية) إنهم بحاجة لبذل المزيد في الحرب ضد الإرهاب، خاصة في جنين أو نابلس".

وأضاف أنه "لا يمكن للسلطة أن تقول إن ’هذا ليس من شأني’، ثم ندخل في هذا الأمر، الأمر الذي يُضعفها".

كما ذكر المسؤول ذاته، أنه طُلب "من الألمان نقل هذه الرسالة إلى السلطة الفلسطينية" كذلك، علمًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، يائير لبيد، خرج في زيارة إلى ألمانيا.