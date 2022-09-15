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اعتقالات بالضفة والاحتلال يأخذ قياسات منزلي منفذي عملية الجلمة

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 08:54

اعتقالات بالضفة والاحتلال يأخذ قياسات منزلي منفذي عملية الجلمة
مواجهات في مناطق مختلفة بالضفة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، واقتحامات واسعة بمحافظتي جنين والخليل، حيث اندلعت مواجهات في بعض المناطق خلفت إصابات، بينما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق مختلفة بالضفة، وقامت بمداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

وذكر نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأخذت قوات الاحتلال قياسات منزلي منفذي عملية الجلمة أحمد وعبد الرحمن عابد، عقب اقتحام بلدة كفر دان، تمهيدا لهدمهما.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "قوات الجيش قامت بأخذ قياسات منازل منفذي عملية الجلمة التي أسفرت عن مقتل ضابط، بالإضافة إلى اعتقال مطلوبين في مناطق بالضفة الغربية".

وأسفرت عملية حاجز الجلمة، أمس الأربعاء، عن مقتل ضابط إسرائيلي واستشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر قتيبة جرادات، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في بلدة سعير قضاء الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان، محمد جرادات، وأحمد حسن الفروخ، ومؤمن الفروخ، عقب دهم بلدة سعير، بالإضافة للشابين عامر أبو فنار وناصر أبو فنار، من بلدة يطا، ورمزي طالب عمرو من مدينة الخليل.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان، وهم: جلال ملحم والأسير المحرر أيسر الأطرش من بلدة كفر راعي، ويوسف فشافشة من جبع.

ووصلت حالات الاعتقال في بلدة كفر دان، فجر اليوم، إلى 8 حالات؛ وهم: الأسيران المحرران محمد عدنان عابد ومحمد مروان مرعي، بالإضافة لكل من: الشقيقين عمر وعامر توفيق طه عابد، ومراد إبراهيم توفيق عابد، وباسل سامر مرعي، ورشاد أبو الهيجاء، وتيسير حافظ عابد.

واندلعت مواجهات في بلدتي كفر دان وجبع، غربي جنين، وسعير شرقي مدينة الخليل، حيث استهدف الشبان آليات الاحتلال بـ "عبوات متفجرة" والزجاجات الحارقة.

وتعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين في بلدة كفر دان، بالإضافة لمهاجمة البرج العسكري المحاذي لمخيم العروب بالزجاجات الحارقة.

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#الضفة الغربية
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