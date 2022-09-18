الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم ضبط سلاح بحوزتهما قرب حاجز باقة الشرقية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الأحد، فلسطينيين بزعم محاولتهما عبور جدار الفصل العنصري قرب حاجز باقة الشرقية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال أنه جرى ضبط سلاح من نوع "كارلو" في حقيبة كانت بحوزة أحدهما، فيما جرى إحالتهما للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم شابا من مدينة قلقيلية، كما أعادت اعتقال أسير محرر من بيت لحم.

ووفقا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر، إياد محمود موسى طقاطقة، من سكان بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وفي قلقيلية، جرى اعتقال الشاب محمد الهلالي خلال تواجده قرب المدخل الشرقي للمدينة.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم، الأحد، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما بلغ عن إطلاق نار على نقطة عسكرية إسرائيلية على جبل جرزيم بنابلس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من الفلسطينيين جرى إحالتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة بفعاليات مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة تخللها مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.