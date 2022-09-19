إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت أمر والجلمة

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق مساء، الإثنين، في مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر، القريبة من مستوطنة ’كرمي تسور’ المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، حيث دارت مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا"؛ حسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ومما يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر، وسط استفزاز المواطنين.

وفي قرية الجلمة شمال شرق جنين، أصيب فلسطينيون بحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونقلت "وفا" عن رئيس المجلس القروي، أمجد أبو فرحة، قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية ونصبت حاجزا عسكريا فيها وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل، ما أدى إلى وقوع مواجهات أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع والذين جرى علاجهم ميدانيا".