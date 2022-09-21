القدس: تأجيل محاكمة قاتل الشهيد إياد الحلاق للمرة الثالثة

أرجأت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الأربعاء، محاكمة الشرطي قاتل الشهيد، إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، إلى مطلع العام القادم.

وقال المحامي خالد الزبارقة الموكل بالدفاع من قبل عائلة الشهيد، إن "المحكمة المركزية قررت تأجيل محاكمة قاتل الشهيد إياد الحلاق إلى شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من العام القادم، حيث من المقرر أن تعقد 7 جلسات مطولة في القضية".

وأكد أن "هذه هي المرحلة المهمة في هذا الملف".

واعتدى عشرات المستوطنين على وقفة تضامنية شارك بها نشطاء مقدسيون للمطالبة بمحاكمة عادلة لقاتل الشاب الحلاق.

وهاجم مستوطنون الوقفة ومنعوا المشاركين فيها من رفع لافتات تطالب بمحاكمة عادلة للقاتل، في الوقت الذي تواجده فيه شرطة الاحتلال في المكان والتي لم تحرك ساكنا إلا لاعتقال الناشط المقدسي، هيثم خويص.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت يوم 27 شباط/فبراير 2022 إلى المحكمة المركزية في القدس، لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أعدم الشهيد الحلاق، ونسبت إليه إطلاق النار عليه "بشكل متهور".

ومما يذكر أن إياد الحلاق استشهد في 30 أيار/مايو 2020 برصاص شرطي حينما كان في طريقه إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة في القدس الشرقية.