المستوطنون يستأنفون اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

استأنف المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى اليوم، الثلاثاء، حيث اقتحمه العشرات منهم من جهة باب المغاربة.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت وكالة "وفا" أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة في أجواء المسجد الأقصى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين.

ومنعت قوات الاحتلال من هم دون سن الأربعين عاما من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر واحتجزت هويات بعضهم، وفقا لمصادر صحافية.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من جانب قوات الاحتلال، أمس، بادعاء حلول رأس السنة العبرية.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية على المتواجدين عند باب حطة وباب الأسباط في المسجد الأقص،. كما اعتدت على المصلين وبضمنهم المسنين الذين سُمح لهم بالدخول إلى ساحات الحرم، وذلك تزامنا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المصلين.