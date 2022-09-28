الإضراب يعمّ الضفة: تشييع جثامين شهداء جنين

شيّعت الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، جثامين الشهداء الأربعة، الذين استشهدوا في وقت سابق اليوم، خلال اشتباكات مسلحة، اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف مخيم جنين، ومحاصرتها منزلا كان يتواجد فيه عبد خازم شقيق الشهيد رعد منفذ عملية شارع "ديزنغوف" في تل أبيب قبل نحو ستة أشهر، فيما عمّ الإضراب والحداد محافظات الضفة حدادا على أرواح الشهداء.

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وانطلق موكب تشييع جثامين الشهداء عبد فتحي خازم، ومحمد محمود الونة (براهمة)، وأحمد نظمي علاونة، ومحمد أبو ناعسة، من مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.

ورفع المشاركون في الجنازة، العلم الفلسطيني، ورايات الفصائل، مرددين هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب بالرد على جريمة اغتيال الشهداء الأربعة.

مكان شهد اشتباكا مسلّحًا في جنين (Getty Images)

كما أطلق مسلحون، الرصاص في الهواء، خلال التشييع.

ونقل جثمان محمد محمود الونة (براهمة)، إلى مسقط رأسه في بلدة عَنزة، جنوبي جنين، حيث وري الثرى في مقبرتها، في حين وريت جثامين الثلاثة في مقبرتي مدينة جنين ومخيمها.

وعمّ الإضراب الشامل، اليوم، عدة محافظات في الضفة، حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعة.

وقالت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان: "قررنا تعليق العمل الشامل أمام المحاكم طيلة يوم غدٍ، وندعو المحامين للانخراط في الفعاليات الوطنية، ونعلن عن وقفة داعمة للأسرى المضربين والمرضى يوم الأحد المقبل أمام كل المحاكم، وذلك دعما لمقاومة شعبنا ضد الاحتلال وإسنادا لجنين".

جانب من تشييع جثامين شهداء جنين الأربعة

للتفاصيل كاملة: https://t.co/T0pWyMD95C pic.twitter.com/5KCZsvsjWP — موقع عرب 48 (@arab48website) September 28, 2022

ففي جنين، أُعلن الإضراب الشامل في المدينة، ومخيمها، والحداد العام في المحافظة، تنديدا واستنكارا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يحدث من انتهاكات وحشية بحق جنين.

وفي نابلس، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب، حدادا على أرواح شهداء جنين.

وقالت المحافظة في بيان: "أهلنا في محافظة جنين، وفي كل أنحاء الوطن عامة، ألمكم ألمنا وحزنكم هو امتدادا لحزننا، وما يحدث في جنين وقبلها نابلس، وكل ما يتعرض له المسجد الأقصى وكل بقعة في هذا الوطن، إنما هو مخطط لمحاولة كسر عزيمة شعبنا من الاحتلال ومستوطنيه".

إلى ذلك، أعلنت اللجنة التحضيرية لمهرجان نابلس للتسوق 2022 عن اختتام فعاليات المهرجان بعد أن أعلنت عن تمديده.

شبان وفتية في الخليل (Getty Images)

وفي طوباس، أعلنت حركة "فتح" في إقليم المحافظة الإضراب الشامل، حدادا على أرواح شهداء جنين، ودعت المواطنين للتبرع بالدم.

وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة، إن الحركة أعلنت الحداد الشامل على أرواح الشهداء، ووجهت دعوة للمواطنين للتبرع بالدم للجرحى، من خلال التوجه إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وفي طولكرم، أعلنت فصائل العمل الوطني في المحافظة، عن الإضراب والحداد إجلالا لأرواح شهداء جنين.

وقالت في بيان: "إن هذا الإعلان جاء حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة الدموية في جنين اليوم، ووفاء لدمائهم الطاهرة، وتنديدا بجرائم الاحتلال الذي آن الأوان لمعاقبته في كافة المحافل الدولية، وتأكيدا على وحدة الصف في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية".

أحد المنازل التي استهدفها الاحتلال في جنين (Getty Images)

وفي بيت لحم، أعلنت حركة "فتح" الإضراب الشامل في المحافظة حدادا على أرواح شهداء جنين.

وشمل الإضراب كافة نواحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، استنكارا للجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بحق عدد من الشبان في جنين.

كنيسة المهد تقرع أجراسها حدادا على أرواح الشهداء

وقُرعت أجراس كنيسة المهد، في بيت لحم، بالإضافة لكنائس بيت جالا وبيت ساحور، حدادا على أرواح الشهداء.

وقال كاهن رعية الروم الأرثوذكس في كنيسة المهد الأب عيسى ثلجية، إن "الأجراس قرعت حدادا على ارواح الشهداء، وأقيمت الصلوات بالكنيسة ترحما على الشهداء والدعاء بالشفاء للجرحى والإفراج عن أسرانا".

قُرعت أجراس كنيسة المهد في بيت لحم، كما قُرِعت أجراس الكنائس في بيت ساحور وبيت جالا، حدادا على أرواح شهداء #جنين



للتفاصيل: https://t.co/T0pWyMUJXa pic.twitter.com/obIfFbkm9a — موقع عرب 48 (@arab48website) September 28, 2022

وأضاف ثلجية: "اليوم أرسل رسالة للعالم والمحتل أننا شعب واحد لا يتجزأ ومعا نحو تحقيق اهدافنا الوطنية وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وفي الخليل، أُعلن إضراب يشمل كافة مناحي الحياة في المحافظة، حدادا على أرواح شهداء جنين الأربعة. ووُجِّهت دعوات فصائلية "إلى الزحف نحو نقاط التماس، وفاء لشهداء جنين الابطال، وتوحيد ساحات المواجهة مع الاحتلال، الذي يحاول الاستفراد بجنين وعزلها"، وتم التشديد على أن "اليوم هو يوم غضب وتصعيد على كافة نقاط الاشتباك، وإضراب شامل في كافة محافظات الوطن، وباشر عدد من الشبان بإحراق إطارات على دوار المنارة وسط مدينة الخليل".

وشمل الإضراب العام مؤسسات تعليمية بالمحافظة وهي: جامعات بوليتكنك فلسطين، والخليل، والقدس المفتوحة، إضافة إلى بلدية الخليل وغيرها من المؤسسات.

خلال تشييع جثامين الشهداء في جنين (Getty Images)

وفي رام الله والبيرة، عم الإضراب التجاري المدينتين، حدادا على أرواح شهداء جنين، وخرج عشرات المواطنين، في مسيرة جابت شوارع المدينة، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المتظاهرون شعارات تمجد شهداء مخيم جنين الأربعة.

وطالب المتظاهرون كذلك بوحدة الصف الفلسطيني ورص الصفوف لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، مستنكرين الصمت الدولي ازاء ما بتركب من جرائم إسرائيلية.

كما عم الإضراب التجاري الشامل، محافظة قلقيلية حدادا على أرواح شهداء مخيم جنين.

خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل (Getty Images)

وصدحت سماعات المساجد بدعوة المواطنين لإغلاق محالهم التجارية والتوجه نحو نقاط التماس وفاء لشهداء جنين، كما دعت إلى توحيد ساحات المواجهة مع الاحتلال الذي يحاول الاستفراد بجنين وعزلها.

وكان محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، قد أصدر بيان بإلغاء جميع مراسم الافتتاح والاحتفال بمهرجان "الجوافة" لهذا الموسم، والتي كانت مقررة اليوم الساعة السادسة مساء، مؤكدا أن الاضراب هو تأكيد على وحدة الدم الفلسطيني وواجب وطني وأخلاقي.

كما خيم الإضراب والحداد في مدينة القدس المحتلة، حدادًا على شهداء جنين.

وأغلقت المحال التجارية في مدينة القدس أبوابها، حدادًا على أرواح شهداء مخيم جنين، كما أعلنت مآذن مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة الإضراب الشامل، وأطلقت دعوات في بلدة عناتا ومخيم شعفاط بالقدس للخروج بعد صلاة المغرب في مسيرات منددة بجرائم الاحتلال في جنين.