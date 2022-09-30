  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة

تاريخ النشر: 30/09/2022 - 17:32

إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة
من المواجهات في كفر قدوم، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بينهم صحافيون خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان.

وقالت مصادر طبية بنابلس، إن "جنود الاحتلال أطلقوا الغاز المسيل للدموع بكثافة نحو المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، بالإضافة إلى إصابة شاب بقنبلة غاز باليد وآخر بقنبلة في القدم".

وتشهد بلدة بيت دجن منذ عدة شهور مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب مواطنون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واثنان من جراء سقوطهما خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وشارك المئات من أبناء القرية والمتضامنين الأجانب في مسيرة جابت شوارع كفر قدوم، تنديدا بالجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين والتي أسفرت عن استشهاد 4 شبان وإصابة أكثر من 44 آخرين، مرددين الشعارات الوطنية الداعية إلى التصدي للعدوان الإسرائيلي.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن "جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة 5 منهم واثنان آخران بعد وقوعهما خلال ملاحقة الجنود لهما، إذ جرى علاج جميعهم ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها، إن "المواجهات تركزت في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق".

وكان العشرات قد أصيبوا بالاختناق في المواجهات التي اندلعت في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ريان سليمان (7 أعوام) إلى مثواه الأخير.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون مدخل خلة مكحول بالأغوار الشمالية، وأقدموا على تنفيذ أعمال استفزازية ضد المواطنين.

من المواجهات في تقوع (Gettyimages)

وكان المواطنون والمتضامنون قد نظموا وقفة اليوم، الجمعة، ضد الاعتداءات المتواصلة التي يشنها المستوطنون على المواطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخربة.

ومما يذكر أن المستوطنين أقاموا خلال السنوات الأخيرة بؤرة استيطانية رعوية على مقربة من الخربة، ومنذ ذلك الحين يلاحقون الرعاة الفلسطينيين وسكان الخربة وينفذون اعتداءات وانتهاكات متواصلة بحقهم.

كما اقتحم عشرات المستوطنين عيون المياه في منطقة العلقة جنوب الخليل، وأدوا صلوات تلمودية في المكان.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المناطق الأثرية خلال الأعياد اليهودية، وعلى عيون المياه بهدف تهويدها والاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

وفي حوارة جنوب نابلس، نفذ مستوطنون أعمال عنف وعربدة وسط البلدة، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغاس، إن "مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة وسط أعمال استفزازية ومحاولة الاعتداء على مركبات المواطنين"؛ وفقا لـ"وفا".

وأضاف أن "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة وعلى مدخل بلدة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات".

بودكاست عرب 48

#مواجهات
#الضفة
#بيت دجن
#كفر قدوم
#مخيم عايدة
#تقوع
#اعتداءات المستوطنين

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشييع جثمانَي الشهيدين الطفل ريان سليمان والشاب شحّام
تشييع جثمانَي الشهيدين الطفل ريان سليمان والشاب شحّام

2022-09-30

الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس: استشهاد الطفل ريان سليمان إثر مطاردته
الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس: استشهاد الطفل ريان سليمان إثر مطاردته

2022-09-29

بتر يد المعتقل محمد غوادرة المتّهم بتنفيذ عمليّة غور الأردن
بتر يد المعتقل محمد غوادرة المتّهم بتنفيذ عمليّة غور الأردن

2022-09-29

الأكثر قراءة

الناصرة: مقتل شاب وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

الناصرة: مقتل شاب وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

2022-09-29
لجنة الانتخابات المركزية تمنع التجمع من خوض الانتخابات

لجنة الانتخابات المركزية تمنع التجمع من خوض الانتخابات

2022-09-29
أهالي طلاب بإعدادية يافا يطالبون بإبعادها.. المديرة تتهمهم بالتحريض

أهالي طلاب بإعدادية يافا يطالبون بإبعادها.. المديرة تتهمهم بالتحريض

2022-09-29
تحليلات: عملية عسكرية واسعة بجنين إذا استمرت مقاومة الاحتلال

تحليلات: عملية عسكرية واسعة بجنين إذا استمرت مقاومة الاحتلال

2022-09-29
المستشارة القضائية: لا توجد ذريعة قانونية لشطب التجمع

المستشارة القضائية: لا توجد ذريعة قانونية لشطب التجمع

2022-09-29