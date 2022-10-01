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الاحتلال يعتقل 7 شبان بينهم طفل في بيت لحم والخليل

تاريخ النشر: 01/10/2022 - 10:00

الاحتلال يعتقل 7 شبان بينهم طفل في بيت لحم والخليل
صورة توضيحية من اعتقال سابق (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أربعة فلسطينيين، بينهم طفل من محافظة بيت لحم، وثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل.

وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب آدم محمد عبد الرحمن درويش (19 عاما)، والطفل أحمد هاني يوسف دعامسة (13 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طلال فايز طلال الدبس، وصامد أحمد حماد، أثناء تواجدهما في مركبة بمنطقة "عقبة حسنة" غربا.

وأضافت المصادر الأمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، وهم؛ إبراهيم عبد الرحمن الرجبي، ونعيم الرجبي، ومحمود الحداد.

وفي مساء أمس الجمعة، أدى مستوطنون ليلة أمس، رقصات تلمودية ورددوا أغاني عبرية في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف، بحجة الاحتفال بالسنة العبرية.

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#الاحتلال الإسرائيلي
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