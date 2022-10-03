الاحتلال يحاصر نابلس وإصابات بمواجهات بالضفة

أصيب عشرات الشبان بجراح متفاوتة وحالات اختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اندلعت في ساعات الليل وتواصلت حتى فجر اليوم الإثنين، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما صعدت عصابات المستوطنين من اعتداءاتها الإرهابية على الفلسطينيين.

اشتباك مسلح في نابلس

ووقع فجر اليوم اشتباك مسلح أثناء انسحاب قوات الاحتلال من شارع القدس بمدينة نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال كفر قليل وحي المخفية في المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الجبريني من منطقة الضاحية، والشاب مصطفى عودة من منطقة المخفية.

في رام الله، أطلقت قوات جيش الاحتلال فجر اليوم النار تجاه 3 شبان فلسطينيين داخل مركبة وأصابتهم، قبل أن تعتقلهم وتصادر المركبة بضاحية التربية والتعليم في المدينة.

ولم يعرف مصير الشبان، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة أحياء وسط رام الله.

مواجهات في رام الله والبيرة

وأصيب عشرات الشبان بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب مهاجمة مجموعة من المستوطنين مركبات الفلسطينيين عند حاجز "بيت إيل"، ومنزلا قرب الحاجز بالحجارة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب الشبان ما أدى لإصابة العديد بالاختناق.

وفي السياق ذاته، تصدى الشبان لهجوم مجموعة من مستوطني "بيت إيل" على مدخل قرية بيتين.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال مدخل البلدة الغربي قرب حاجز "بيت إيل" العسكري، وحاولوا الوصول إلى بيوت السكان لمهاجمتها بالحجارة، وتصدى لهم أهالي البلدة.

الاحتلال يحاصر نابلس

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدينة نابلس، حيث أغلقت الحواجز العسكرية المقامة على مداخل المدينة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي "زعترة" و"حوارة" العسكريين، جنوبي نابلس، ومنعت الفلسطينيين من عبورهما.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، إن الاحتلال أغلق الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، إضافة لعدد من الطرق الفرعية.

وأضاف دغلس، أن قوات الاحتلال تحاول عزل نابلس وقراها عن محيطها، في حين تسمح للمستوطنين بالتجمع على الطرقات المؤدية للمدينة.

ودعا الناشط الفلسطيني إلى تفعيل لجان الحراسة، خاصة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات، محذرا من تصاعد هجمات المستوطنين.

مواجهات في الخليل

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة جبل جوهر قرب وادي النصاري، أطلق حلالها جنود الاحتلال قنابل الغز والصوت دون التبليغ عن إصابات.

وفي السياق اقتحمت حشود المستوطنين المسجد الإبراهيمي وسط المدينة، وأدوا طقوسا تلمودية بمناسبة الأعياد اليهودية وأقاموا حفلا موسيقيا راقصا داخل المسجد.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على دوار الكرنتينا بالخليل، وقامت بإيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها.

إصابات في تقوع

وأصيب عدد من الشبان، بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، في منطقة الصفر بالبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

واستهدف شبان مركبات المستوطنين بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم مركبة وتوافد مركبات إسعاف الاحتلال إلى المكان.

حواجز عسكرية بمنطقة جنين

ونصبت قوة من جيش الاحتلال حاجزا عسكريا، على مدخل قرية رمانة قضاء جنين، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ما أدى الى إعاقة تحركاتهم.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري قرب مدخل البلدة وفي محيطها، وشنت حملة تمشيط واسعة في محيطها وبين كروم الزيتون.