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10 إصابات بينها خطيرة بحريق منزل في بيت صفافا

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 08:24

10 إصابات بينها خطيرة بحريق منزل في بيت صفافا
النيرات أتت على محتويات المنزل (الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 10 فلسطينيين 3 وصفت حالتهم بالخطيرة، فجر اليوم الإثنين، وذلك جراء حريق شب في شقة سكنية في بيت صفافا في القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحريق التهم الشقة بالكامل وأتى على جميع محتوياتها والممتلكات التي بداخلها، كما أنه تسبب بحريق طفيف في شقة مجاورة، إذ يشتبه أنه بسبب تماس كهربائي.

وعملت طواقم إطفاء وإنقاذ على تخليص عالقين من داخل منزل ومنازل مجاورة، إثر الحريق الذي شب في أحد المنازل في بيت صفافا.

ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ، فإن النيران انتشرت باتجاه منازل محيطة، حيث وعملت الطواقم على إخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف بعد التأكد من عدم وجود عالقين داخل هذه المنازل.

وفتحت سلطة الإطفاء تحقيقا في ملابسات اشتعال النيران في المنزل، حيث تقدر التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن تماس كهربائي.

بودكاست عرب 48

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