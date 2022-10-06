اعتقال طفلين في القدس المحتلة وإصابة شاب بالخليل برصاص الاحتلال ومستوطنون يعربدون

أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان في المكان بأن جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، أطلقوا الرصاص الحي صوب شاب، ما أدى لإصابته في قدمه.

عربدة المستوطنين في الأغوار الشمالية

وهاجم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، وأغلقوا طرقا رئيسية في المحافظة.

وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، إن مستوطنين تجمهروا على الطرق الرئيسية في الأغوار الشمالية، وأغلقوا مدخل قرية عين البيضا.

وأضاف أن مستوطنين آخرين اقتحموا منطقة الفارسية وتجمعوا قرب خيام المواطنين، وهددوا العمال والمزارعين في المنطقة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتشهد عدة مناطق في الأغوار الشمالية منذ أيام مداهمات من قبل المستوطنين الذين يخربون ممتلكات المواطنين ويهدمون خيامهم.

وجددت عصابات المستوطنين منذ أيام، انتشارها على الطرقات والمحاور الرئيسية المؤدية إلى نابلس، حيث قامت مجموعة من مستوطني "يستهار" بقطع الطرق والاعتداء على مركبات الفلسطينيين.

اعتقال طفلين مقدسيين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلين من مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين- لم تعرف هويتهما بعد- من منطقة باب العامود بالقدس.

إخطار بالهدم في الخضر

وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر، جنوبي بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، لمراسل "وفا"، بأن الاحتلال أخطر المواطن يوسف عبد موسى بهدم منزله البالغة مساحته 120 مترا مربعا، والواقع في منطقة أبو سود غرب البلدة، بحجة عدم الترخيص.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها في الآونة الأخيرة بحق المواطنين وممتلكاتهم في بلدة الخضر، والمتمثلة بهدم منازل وغرف زراعية.

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