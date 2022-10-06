  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقال طفلين في القدس المحتلة وإصابة شاب بالخليل برصاص الاحتلال ومستوطنون يعربدون

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 19:55

اعتقال طفلين في القدس المحتلة وإصابة شاب بالخليل برصاص الاحتلال ومستوطنون يعربدون
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد شهود عيان في المكان بأن جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مدخل البلدة، أطلقوا الرصاص الحي صوب شاب، ما أدى لإصابته في قدمه.

عربدة المستوطنين في الأغوار الشمالية

وهاجم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، وأغلقوا طرقا رئيسية في المحافظة.

وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة، إن مستوطنين تجمهروا على الطرق الرئيسية في الأغوار الشمالية، وأغلقوا مدخل قرية عين البيضا.

وأضاف أن مستوطنين آخرين اقتحموا منطقة الفارسية وتجمعوا قرب خيام المواطنين، وهددوا العمال والمزارعين في المنطقة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وتشهد عدة مناطق في الأغوار الشمالية منذ أيام مداهمات من قبل المستوطنين الذين يخربون ممتلكات المواطنين ويهدمون خيامهم.

وجددت عصابات المستوطنين منذ أيام، انتشارها على الطرقات والمحاور الرئيسية المؤدية إلى نابلس، حيث قامت مجموعة من مستوطني "يستهار" بقطع الطرق والاعتداء على مركبات الفلسطينيين.

اعتقال طفلين مقدسيين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلين من مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين- لم تعرف هويتهما بعد- من منطقة باب العامود بالقدس.

إخطار بالهدم في الخضر

وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر، جنوبي بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، لمراسل "وفا"، بأن الاحتلال أخطر المواطن يوسف عبد موسى بهدم منزله البالغة مساحته 120 مترا مربعا، والواقع في منطقة أبو سود غرب البلدة، بحجة عدم الترخيص.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها في الآونة الأخيرة بحق المواطنين وممتلكاتهم في بلدة الخضر، والمتمثلة بهدم منازل وغرف زراعية.

اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يرفض الإفراج المبكّر عن الأسير ناصر أبو حميد

بودكاست عرب 48

#إصابة شاب من بيت أمر
#الخليل
#الاحتلال يطلق النار على شاب في الخليل
#الاستيطان في الأغوار الشمالية

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يرفض الإفراج المبكّر عن الأسير ناصر أبو حميد
الاحتلال يرفض الإفراج المبكّر عن الأسير ناصر أبو حميد

2022-10-06

ارتفاع معدل جرائم القتل في الضفة بنسبة 29%: 45 قتيلا منذ بداية العام
ارتفاع معدل جرائم القتل في الضفة بنسبة 29%: 45 قتيلا منذ بداية العام

2022-10-06

تبرئة الفنان عبد الرحمن ظاهر من تهمة ذم السلطة الفلسطينية
تبرئة الفنان عبد الرحمن ظاهر من تهمة ذم السلطة الفلسطينية

2022-10-06

الأكثر قراءة

اشتباك مع قوات الاحتلال في دير الحطب: شهيد ومصابون بينهم صحافيّون

اشتباك مع قوات الاحتلال في دير الحطب: شهيد ومصابون بينهم صحافيّون

2022-10-05
جديدة المكر: مقتل الشاب وسيم كيال وإصابتان متوسطتان إثر جريمة إطلاق نار بنهريا

جديدة المكر: مقتل الشاب وسيم كيال وإصابتان متوسطتان إثر جريمة إطلاق نار بنهريا

2022-10-05
كتاب: كيف مُنع نتنياهو وباراك من مهاجمة إيران؟

كتاب: كيف مُنع نتنياهو وباراك من مهاجمة إيران؟

2022-10-05

"يوم الغفران": اقتحامات للأقصى وحصار للقدس

2022-10-05
الشيخ يجري جولة محادثات مع مسؤولين في البيت الأبيض

الشيخ يجري جولة محادثات مع مسؤولين في البيت الأبيض

2022-10-05