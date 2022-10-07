عباس وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الفلسطينية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عباس أطلع أمير قطر على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاعتداءات المتواصلة على شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وأكد أمير قطر وقوفه الدائم إلى جانب حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.

وفي 20 أيلول/سبتمبر الماضي، انتقد الأمير القطري "الاحتلال الاستيطاني" الإسرائيلي في فلسطين بخطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الأمير تميم "في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومع التغيّر المتواصل للوقائع على الأرض، أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، ما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلا".

وأردف "أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة".

وجدد أمير قطر تأكيد ضرورة "تحمّل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".