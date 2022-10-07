  2. فلسطينيات
  3. أخبار

عباس وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الفلسطينية

تاريخ النشر: 07/10/2022 - 19:31

عباس وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الفلسطينية
أمير قطر والرئيس الفلسطيني (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عباس أطلع أمير قطر على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاعتداءات المتواصلة على شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

وأكد أمير قطر وقوفه الدائم إلى جانب حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.

وفي 20 أيلول/سبتمبر الماضي، انتقد الأمير القطري "الاحتلال الاستيطاني" الإسرائيلي في فلسطين بخطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الأمير تميم "في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومع التغيّر المتواصل للوقائع على الأرض، أصبح الاحتلال الاستيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع، ما قد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلا".

وأردف "أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة".

وجدد أمير قطر تأكيد ضرورة "تحمّل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

بودكاست عرب 48

#محمود عباس
#تميم بن حمد آل ثاني
#قطر
#فلسطين
#إسرائيل

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شهيدان وإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله وقلقيلية
شهيدان وإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله وقلقيلية

2022-10-07

وفد من "حماس" يزور سورية الشهر الجاري
وفد من "حماس" يزور سورية الشهر الجاري

2022-10-07

اعتقال طفلين في القدس المحتلة وإصابة شاب بالخليل برصاص الاحتلال ومستوطنون يعربدون
اعتقال طفلين في القدس المحتلة وإصابة شاب بالخليل برصاص الاحتلال ومستوطنون يعربدون

2022-10-06

الأكثر قراءة

المحكمة العليا تصدر قرارها في الالتماس ضد شطب التجمع لغاية الأحد المقبل

المحكمة العليا تصدر قرارها في الالتماس ضد شطب التجمع لغاية الأحد المقبل

2022-10-06
إسرائيل ترفض المطالب اللبنانية لتعديل اتفاق ترسيم الحدود البحرية

إسرائيل ترفض المطالب اللبنانية لتعديل اتفاق ترسيم الحدود البحرية

2022-10-06
تضرر 16 حافلة إثر إطلاق نار وإضرام النار في المغار

تضرر 16 حافلة إثر إطلاق نار وإضرام النار في المغار

2022-10-06
غانتس يوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد مقابل لبنان بعد رفض ملاحظاته

غانتس يوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد مقابل لبنان بعد رفض ملاحظاته

2022-10-06
تايلاند: رجل يقتل 35 شخصا معظمهم أطفال وعائلته وينتحر

تايلاند: رجل يقتل 35 شخصا معظمهم أطفال وعائلته وينتحر

2022-10-06