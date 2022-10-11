  2. فلسطينيات
  3. أخبار

عملية شعفاط: الاحتلال يقوم بمسح منزل عدي التميمي تمهيدا لهدمه

تاريخ النشر: 11/10/2022 - 11:30

عملية شعفاط: الاحتلال يقوم بمسح منزل عدي التميمي تمهيدا لهدمه
مداهامت واقتحامات لمنازل بمخيم شعفاط (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمسح منزل عائلة الشاب عدي التميمي من ضاحية السلام قرب مخيم شعفاط قرب القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط، السبت الماضي.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الجنود اقتحموا الضاحية وداهموا منزل عائلة الشاب عدي التميمي، وأجروا أعمال مسح هندسية داخله تمهيدا لهدمه بذريعة تنفيذه عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة جندي بجروح متوسطة، فيما أصيب حارس أمن بجراح بالغة الخطورة.

وتصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، ووضعوا عوائق حديدية في طريق جيبات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاقتحام 3 شبان من بلدة عناتا، وداهمت عدة مناطق بذريعة البحث عن منفذ العملية، فيما بلغ إجمالي من تم اعتقالهم منذ بدء حصار مخيم شعفاط يوم السبت الماضي، 11 فلسطينيا، حيث تم تمديد اعتقال 4 منهم حتى الأحد المقبل.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت جمال التميمي، ونجله خالد، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

كما واصلت قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي، فرض حصار مشدد على مخيم شعفاط وبلدة عناتا.

واندلعت فجرا مواجهات في شوارع المخيم وازقته أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الاطلاق العشوائي والمكثف لقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.

وتفرض قوات الاحتلال عقابا جماعيا على المخيم، حيث تواصل إغلاق مداخل ومخارج المخيم، كما تواصل إغلاق حواجز ومداخل أخرى لبلدات حزما وعناتا وغيرها من بلدات القدس التي تعيش تحت الحصار المشدد.

بودكاست عرب 48

#مخيم شعفاط
#عملية شعفاط
#حاجز شعفاط
#عدي التميمي
#عملية إطلاق نار
#عناتا
#ضاحية السلام

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تصورات مختلفة للمصالحة الفلسطينية في حوار الجزائر
تصورات مختلفة للمصالحة الفلسطينية في حوار الجزائر

2022-10-11

إرجاع الوجبات في "نفحة" و50 أسيرا يواصلون الإضراب
إرجاع الوجبات في "نفحة" و50 أسيرا يواصلون الإضراب

2022-10-11

اقتحامات جماعية للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس
اقتحامات جماعية للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

2022-10-11

الأكثر قراءة

بوتين: الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون

بوتين: الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون "شديدا"

2022-10-10
عملية شعفاط: 3 أيام من الحصار على مناطق بالقدس ومطاردة المنفذ

عملية شعفاط: 3 أيام من الحصار على مناطق بالقدس ومطاردة المنفذ

2022-10-10
بيت لحم: إطلاق نار على فندق حاول نزلاء فيه تنظيم

بيت لحم: إطلاق نار على فندق حاول نزلاء فيه تنظيم "احتفال ديني يهودي"

2022-10-10
لبيد يندد بالهجوم الروسي

لبيد يندد بالهجوم الروسي "على المدنيين في أوكرانيا"

2022-10-10
مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

2022-10-10