مواجهات ليلية بالضفة والاحتلال يحاصر نابلس

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حصارا على مدينة نابلس، وقامت بإغلاق العديد من الطرقات المؤدية إلى المدنية من جهة دير شرف وقلقيلية، يأتي ذلك فيما تواصلت لعدة ساعات مواجهات ليلية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين في حالات اختناق.

واندلعت مواجهات عنيفة في ساعات متأخرة من الليل، مع قوات الاحتلال خلال قمع مسيرة راجلة ومسيرة مركبات حاشدة تجاه حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة، فيما أعلن الأهالي العصيان المدني ضد إجراءات الاحتلال.

وقرر أهالي مخيم شعفاط العصيان المدني، وتعطيل مدارس المخيم، ودعوة مدارس القدس للإضراب والإغلاق.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيسي ومدخل نابلس الغربي من جهة دير شرف، بالسواتير الترابية، كما أغلقت قوات الاحتلال طريق نابلس قلقيلية قرب قرية صرة.

ونفذت، أمس الثلاثاء، عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جندي للاحتلال، إذ تبنت العملية مجموعات "عرين الأسود" التي تنشط في مدينة نابلس.

وأعلنت عن يوم الأربعاء "يوم غضب"، يوم نفير وإضراب عام، واشتباك شامل في كل نقطة بالضفة، تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط الذين ذاقوا ويلات الاحتلال.

وكشف وسائل إعلام إسرائيلية معلومات جديدة عن عملية دير شرف، حيث أوضحت أنه تم ملاحقة منفذ العملية قرب مستوطنة "شافي شمرون" ميدانيا، وفي المسار الاستخباري، يعتقدون أن منفذ العملية اختبأ في منطقة دير شرف، وإنه تلقى مساعدة محلية.

الطريق من دوار دير شرف إلى مدينة نابلس مغلقه بالسواتر الترابيه بعد أن فرض الاحتلال حصارًا على المدينة فجر اليوم الأربعاء pic.twitter.com/2gPZSEtpmI — موقع عرب 48 (@arab48website) October 12, 2022

وأصيب العشرات من الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة، فيما اعتدى مستوطنين على مركبات وممتلكات الفلسطينيين.

ففي رام الله، رشق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال عند الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، مركبات الفلسطينيين ما أدى لتضرر عدد منها.

وقالت مصادر فلسطينية، إن المستوطنين وجنود الاحتلال أغلقوا الحاجز، عقب الاعتداء على المركبات، ومنعوا الفلسطينيين من عبوره في كلا الاتجاهين.

واعتدى مستوطنون، الليلة، على أربعة منازل في بلدة سنجل قضاء رام الله، تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي الخليل، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال التي داهمت منطقة بئر حرم الرامة.

وأفاد الهلال الأحمر fأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بشكل استفزازي، مما أدى إلى وقوع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وقال الناشط في بيت أمر محمد عوض، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة، واعتلى الجنود أسطح بعض المنازل في المنطقة، وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز صوب منازل الفلسطينيين.

وفي نابلس، أصيب شاب في حجر برأسه في اعتداء للمستوطنين على مركبات الفلسطينين قرب اللبن الشرقية، فيما اندلعت مواجهات في بلدة بيتا، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، حيث وقعت عملية إطلاق نار استهدفت تجمعا لجنود إسرائيليين.

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال منازل على أطراف بلدة سبسطية قضاء نابلس، واعتلت أسطح المنازل.

وأغلقت قوات الاحتلال دوار "عينبوس" وسط بلدة حوارة في نابلس، وأجبرت المحال التجارية على إغلاق أبوابها.

واعتدى مستوطنين، على المركبات عند المدخل الشرقي لبلدة قصرة، في حين أطلق قوات الاحتلال قنابل الصوت تجاه الفلسطينيين، في حين أصيب جراء مهاجمة المستوطنين لمركبات الفلسطينيين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وتعرضت مركبات المستوطنين للرشق بالحجارة قرب مستوطنات يتسهار، و"معاليه لفونا" جنوب نابلس، و"كدوميم" بين نابلس وقلقيلية وقرب بلدة حزما في القدس.