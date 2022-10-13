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مواجهات بحلحول والاحتلال يعتقل فتى بعد إصابته بالخليل

تاريخ النشر: 13/10/2022 - 10:14

مواجهات بحلحول والاحتلال يعتقل فتى بعد إصابته بالخليل
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، فتى فلسطيني، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي مدينة الخليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قوة من الجيش أطلقت الرصاص الحي صوب الفتى الذي كان يلقي حجارة تجاه حافلة للمستوطنين في المكان.

وأصيب الفتى بجراح في ساقة، دون أن يعلن الاحتلال عن طبيعة الإصابة.

يأتي ذلك، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة جسر حلحول، فيما اقتحمت قوات الاحتلال، عدة مواقع في مدينة الخليل، وبلدتي السموع ويطا.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط السموع، لتامين اقتحام المستوطنين إلى مكان أثري لإقامة صلوات تلمودية في المكان تمهيدا لتهويده.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا، لتأمين اقتحام المستوطنين إلى متنزه الكرمل الأثري وسط البلدة، علما أن الموقع أثري روماني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، واعتلت سطح مجمع تجاري وسط المدينة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد سيوري من مدينة الخليل، ومحمود عباس عصافرة من بلدة بيت كاحل، على حاجز شارع الشهداء، وسط الخليل.

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