عباس يلتقي أمير قطر وبوتين في كازاخستان

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ومع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش أعمال القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقدة في كازاخستان.

وأطلع عباس أمير قطر وبوتين على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وتواصل الاستيطان وأعمال الهدم والقتل، وحصار المدن والبلدات والمخيمات، خاصة في شعفاط وجنين ونابلس والقدس، واستهداف الأسرى في سجون الاحتلال، وفق ما ذكرت وكالة "وفا".

كما بحث مع بوتين آخر التطورات في المنطقة وتناولا قضايا إقليمية ودولية، وسبل توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين والقيادتين.

وثمن عباس مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة. وأشاد "بمواقف روسيا الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله".

عباس وبوتين، اليوم (أ.ب.)

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، مجدي الخالدي.

وحضر الاجتماع عن الجانب القطري نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، ووزير التجارة والصناعة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني.

وحضره عن الجانب الروسي وزير الخارجية، سيرجي لافروف، ومساعد رئيس روسيا الاتحادية، يوري فيكتورفيتش أوشاكوف، والمتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية، مكسيم ريشتينكوف، ورئيس قسم قطاع الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية، يفغيني كوزلوف.