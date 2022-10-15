الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان، من قرية دير جرير شرق رام الله، واعتقلت خلال الليلة الماضية شقيقين من طوباس.

أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الطالب في جامعة بيرزيت محمد نضال عودة شجاعية (19 عاما)، ومحمد مصطفى صالحة (23 عاما)، ومحمود ناصر البرجي (25 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في قرية دير جرير، وفتشتها.

وأصدر الناطق باسم جيش الاحتلال والناطق باسم جهاز الأمن العام "الشاباك"، صباح اليوم السبت، بيانا، قالا فيه إنه "في ختام أعمال الملاحقة والمطاردة، تم اعتقال المطلوب الأمني الذي يشتبه في تنفيذه عملية إطلاق النار التخريبية نحو بلدة بيت إيل مساء أمس".

وزعم جيش الاحتلال في البيان أن "قواتنا قامت باعتقال المخرب المشتبه فيه المدعو محمد عودة البالغ من العمر 19 عام في قرية دير جرير قرب رام الله مع اثنين من مساعدينه حيث عثر في منزله على وسائل قتالية وملابس عسكرية ومواد تحريضية".

وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد قيس عماد شجاعية (23 عاما)، الذي استشهد ليلة أمس، قرب مخيم الجلزون، وفتشته بطريقة استفزازية، واعتدت على أفراد أسرته، ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال والنساء.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية كفر مالك شرقي رام الله، تخللها إطلاق الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخل قرية عابود شمال غربي رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المؤدية لقرية عابود، ومنعت المركبات من المرور، ما اضطر الفلسطينيين إلى سلوك طرق فرعية بديلة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين أحمد وحمزة غالب دراغمة، أثناء مرورهما عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

4 شهداء أمس الجمعة

وباستشهاد منفذ عملية "بيت إيل"، ارتفع عدد الشهداء إلى 4 منذ صباح الجمعة.

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