بيت لحم: مستوطنون يطعنون متضامنة أجنبية ويقتلعون 300 شتلة زيتون

تتواصل العمليات والاعتداءات الإرهابية للمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث قامت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأربعاء، بطعن متضامنة أجنبية بسكين، كما قاموا باقتلاع أكثر من 300 شتلة زيتون، شرق بيت لحم.

وبحسب شهود عيان، فإن المستوطنين اعتدوا على مجموعة من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب الذين تطوعوا للمساعدة بقطف ثمار الزيتون في قرية كيسان، حيث أصيبت المتضامنة الأجنبية بطعنة سكين في الظهر وكسر في قدمها.

واقتلعت عصابات المستوطنين ما يزيد عن 300 شتلة زيتون، وقاموا برش أشجار الزيتون بمبيدات كيماوية حارقة، حيث إن مساحة الأرض تقدر بـ90 دونما.

وتتعرض بلدة كيسان لاعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين وينكلون بهم، ويسرقون معداتهم، ويمنعوهم من رعي مواشيهم، كما استولوا على مساحات واسعة من أراضيهم.

مستوطنون يطعنون متضامنة أجنبية قرب بيت لحم

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ضابط اسعاف على حاجز زعترة قضاء نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ضابط الاسعاف فواز البيطار، خلال عودته من إسعاف إحدى الحالات.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت سيارة الإسعاف لعدة ساعات على الحاجز، واحتجزت طاقمها، قبل أن تعتقل البيطار.

ووضعت قوات الاحتلال ظهر اليوم الأربعاء، بوابة حديدية إلكترونية إضافية بالقرب من حاجز حوارة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال وضعت البوابة، التي تفتحها قوات الاحتلال وتغلقها عن بعد (إلكترونيا)، قبل الحاجز على مدخل نابلس، باتجاه شارع القدس، وذلك لزيادة الاجراءات التعسفية والخناق على المواطنين الذين يمرون من خلال الحاجز.