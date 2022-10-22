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الخليل: وفاة جد وحفيده غرقا في بركة مياه

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 18:02

الخليل: وفاة جد وحفيده غرقا في بركة مياه
ضحيتا الغرق الطفل وجده
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شخص وحفيده مصرعيهما اليوم، السبت، إثر تعرضهما للغرق في بركة مياه في بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وعُلم أن الضحيتين هما المحامي زهير محمد حسين بريغيث وحفيده رواد أمين أبو يوسف، إذ توفيا بعد سقوطهما في بركة مياه بمنطقة "المنطرة" في بلدة بيت أمر.

وجاء في التفاصيل، أن الجد حاول إنقاذ حفيده بعد سقوطه في بركة المياه، حيث جرى نقلهما بحالة حرجة إلى مستشفى "الميزان" بالخليل وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، بأن "مواطنا يبلغ من العمر 60 عاما وطفلا في الثالثة من عمره، توفيا غرقا في بركة مياه ببلدة بيت أمر شمالي الخليل".

وأضاف أن الشرطة باشرت في إجراءات التحقيق في الحادث.

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#بيت أمر
#الخليل
#حوادث الغرق

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