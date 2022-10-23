اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يواصل حصار نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت عددا من الشبان، في وقت واصلت حصارها لمدينة نابلس لليوم الـ13 على التوالي.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وأعلن جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 9 شبان من الضفة بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، عرف منهم: الأسير المحرر عبد الله العمايرة ونادر أبو هليل من بلدة دورا، وأحمد مزهر، وأحمد أبو حديد من مخيم الدهيشة، والفتاة ديالا أبو عياش ووالدتها من بلدة العيسوية ، وإيهاب جمال عدوان، وعدي جمال عدوان من بلدة عزون، وأحمد عبد الغني التميمي، وأحمد داوود التميمي من دير نظام.

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في نابلس، لليوم الثالث عشر على التوالي، من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات.

وأغلقت قوات الاحتلال، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين بالضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين نادر أبو هليل، وعبد الله عمايرة من سكان مدينة دورا قضاء الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال العديد من منازل الفلسطينيين في المنطقة، وأخضعت بعض سكانها لتحقيق ميداني.

وأصيب شابان بالرصاص الحي، وثالث بالرصاص المطاطي، خلال مواجهات ليلية اندلعت في بلدة بيت أمر.

واندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، بعد أن تصدى المواطنون في قرية المغير قضاء رام الله لعشرات المستوطنين الذين حاولوا اقتحام القرية عبر مدخلها الشرقي.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت رجب أبو قطيش والد منفذ عملية الطعن في القدس التي وقعت، مساء السبت، وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته، في بلدة عانتا.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في ضاحية السلام شمال شرق القدس، عقب اعتقال والد الفتى محمد أبو قطيش.