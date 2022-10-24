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مصرع حسين أبو حطب من نابلس في حادث دهس

تاريخ النشر: 24/10/2022 - 14:51

مصرع حسين أبو حطب من نابلس في حادث دهس
ضحية الحادث حسين أبو حطب
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب حسين أبو حطب، في العشرينيات من العمر من سكان شبلي شرق نابلس مصرعه، إثر تعرضه لحادث دهس، صباح اليوم الإثنين، على شارع رقم 90 بالقرب من قرية فصايل المحاذية لمدينة أريحا.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن أبو حطب تعرض للدهس من قبل مركبة عابرة حين كان يقوم بتغيير إطارات سيارته. ونقل المصاب إلى مستشفى "هداسا" بسيارة الإسعاف، وأقرت وفاته في وقت لاحق.

وساد الحزن والأسى بين أقارب وأصدقاء ضحية الحادث. وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أبو حطب لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

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#نابلس
#حوادث الدهس
#مركبات
#أريحا
#فصايل
#حسين أبو حطب

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