اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مداهمات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، حيث تركزت الاقتحامات بمحافظتي نابلس وجنين تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأعلنت تربية وتعليم نابلس عن تأخير الدوام حتّى الساعة التاسعة للمدارس الحكومية والخاصة بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في شارع عمان بين مخيمي بلاطة وعسكر بنابلس، حيث انسحبت القوات من المدينة بعد اعتقالات ومداهمات سريعة طالت عدة منازل من بينها منزل الشهيد إبراهيم النابلسي.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد أدهم الشيشاني في الحي النمساوي بنابلس.كما داهمت منزل عائلة البدوي في حي المخفية، واخضعت الشاب سيف البدوي للتحقيق الميداني.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتـلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان في بلدة جبع قضاء جنين، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، حيث اندلعت اشتباكات بين شبان وقوات الاحتلال في شارع عمان.

وطالت الاعتقالات كل من: إياد النابلسي شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي من نابلس، وطلال العمور، وسند طلال العمور من بلدة تقوع، وعبدو الرجبي من الخليل، والفتى أيهم عناية، والفتى وديع عناية من بلدة عزون، وباسل معن النمورة من دورا، والأسير المحرر محمود علاونة وأحمد ملايشة من بلدة جبع، وأشرف برقان، وكريم أبو جمل من القدس، وكريم ياسر قادوس من عراق بورين جنوب نابلس.

واقتحمت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال نابلس من أطرافها الشرقية، حيث تجمعت القوات في دير شرف عند مستوطنة "شافي شمرون"، ومن ثم اقتحمت الحي النمساوي بنابلس.وداهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد إبراهيم النابلسي، وقامت بتحطيم محتوياته، واعتقلت شقيقه إياد واقتادته إلى جهة مجهولة.

الاحتلال يواصل عقابه الجماعي بحق أهالي نابلس

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في نابلس، لليوم الـ16 على التوالي، من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات.

وأغلقت تلك القوات، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.