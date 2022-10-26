  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس

تاريخ النشر: 26/10/2022 - 07:09

اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس
اعتقالات في الضفة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مداهمات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، حيث تركزت الاقتحامات بمحافظتي نابلس وجنين تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأعلنت تربية وتعليم نابلس عن تأخير الدوام حتّى الساعة التاسعة للمدارس الحكومية والخاصة بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في شارع عمان بين مخيمي بلاطة وعسكر بنابلس، حيث انسحبت القوات من المدينة بعد اعتقالات ومداهمات سريعة طالت عدة منازل من بينها منزل الشهيد إبراهيم النابلسي.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد أدهم الشيشاني في الحي النمساوي بنابلس.كما داهمت منزل عائلة البدوي في حي المخفية، واخضعت الشاب سيف البدوي للتحقيق الميداني.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتـلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان في بلدة جبع قضاء جنين، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، حيث اندلعت اشتباكات بين شبان وقوات الاحتلال في شارع عمان.

وطالت الاعتقالات كل من: إياد النابلسي شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي من نابلس، وطلال العمور، وسند طلال العمور من بلدة تقوع، وعبدو الرجبي من الخليل، والفتى أيهم عناية، والفتى وديع عناية من بلدة عزون، وباسل معن النمورة من دورا، والأسير المحرر محمود علاونة وأحمد ملايشة من بلدة جبع، وأشرف برقان، وكريم أبو جمل من القدس، وكريم ياسر قادوس من عراق بورين جنوب نابلس.

واقتحمت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال نابلس من أطرافها الشرقية، حيث تجمعت القوات في دير شرف عند مستوطنة "شافي شمرون"، ومن ثم اقتحمت الحي النمساوي بنابلس.وداهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد إبراهيم النابلسي، وقامت بتحطيم محتوياته، واعتقلت شقيقه إياد واقتادته إلى جهة مجهولة.

الاحتلال يواصل عقابه الجماعي بحق أهالي نابلس

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في نابلس، لليوم الـ16 على التوالي، من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات.

وأغلقت تلك القوات، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#جنين
#نابلس
#مواجهات
#اعتقالات
#اشتباكات

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القاهرة: التوصل لـ"اتفاق إطاري" يشمل إسرائيل بشأن حقل غزة البحري
القاهرة: التوصل لـ"اتفاق إطاري" يشمل إسرائيل بشأن حقل غزة البحري

2022-10-25

عشرات الإصابات بينها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة
عشرات الإصابات بينها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

2022-10-25

عدوان الاحتلال على الضفة: 132 شهيدا منذ مطلع العام بينهم 26 شهيدا خلال أكتوبر
عدوان الاحتلال على الضفة: 132 شهيدا منذ مطلع العام بينهم 26 شهيدا خلال أكتوبر

2022-10-25

الأكثر قراءة

عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

2022-10-25
حالة الطقس: أجواء خريفية مصحوبة بزخات من المطر

حالة الطقس: أجواء خريفية مصحوبة بزخات من المطر

2022-10-25
خلل عالمي في تطبيق

خلل عالمي في تطبيق "واتس آب"

2022-10-25
قادة الاحتلال يهددون بمواصلة العدوان على الضفة وخاصة نابلس

قادة الاحتلال يهددون بمواصلة العدوان على الضفة وخاصة نابلس

2022-10-25
المطالبة بإقالة طبيب من

المطالبة بإقالة طبيب من "سوروكا" تفوه بتصريحات عنصرية ضد العرب بالنقب

2022-10-25