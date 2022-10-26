مصرع شاب وطفل بحادثي طرق بالقدس والخليل

لقي شاب وطفل صباح اليوم الأربعاء، مصرعيهما، جراء حادث سير أسفر عن شاب مقدسي، بينما في الخليل لقي طفل مصرعه دهسا.

في القدس، لقي الشاب ثائر مشاهرة مصرعه إثر حادث سير وقع صباح اليوم، وفي الخليل، لقي طفل يبلغ من العمر عام ونصف مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس بشارع السلام وسط المدينة.

ودلت التحقيقات الأولية أن الشاب ثائر مشاهرة وهو من جبل المكبر، لقي مصرعه فجر اليوم الأربعاء، جراء حادث طرق ذاتي في القدس.

وأشارت التحقيقات إلى أن الشاب فقد السيطرة على مركبته التي انحرفت عن مسارها وانقلبت.

المرحوم ثائر مشاهرة

وقالت مصادر طبية في الخليل، إن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدهس من قبل أحد أقاربه أثناء تواجده بشارع السلام وسط مدينة الخليل، مما أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها لمستشفى الأهلي لتلقي العلاج وأعلن الأطباء وفاته.