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الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 14:28

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله
هدم منزل في القدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

هَدَمَ شخص مقدسي، اليوم السبت، جزءا من بيته في مدينة القدس المحتلة، بعد أن فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه ذلك.

وأفاد عزام أبو عصب (صاحب البيت)، بأن "سلطات الاحتلال أجبرته على هدم جزء من منزله الذي يعيش فيه عشرة أفراد، في شارع صلاح الدين؛ بحجة البناء دون ترخيص".

وأوضح أن "سلطات الاحتلال كانت قد أمهلته عشرة أيام، لهدم هذا الجزء من المنزل، وإلا يتحمل غرامات باهظة تقدر بنحو 30 ألف شيقل".

يشار إلى أن "سلطات الاحتلال أجبرت يوم أمس المواطن إياد الإمام على هدم جزء من منزله الذي تبلغ مساحته 130 مترا، ويعيش فيه ثمانية أفراد، في حي الطور شرقي القدس المحتلة".

وعادة يضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانا لمئات آلاف الشواقل.

ووفق التقرير النصف سنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإنسانية "أوتشا"، فقد هدمت قوات الاحتلال حوالي 300 منزل في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

بودكاست عرب 48

#عزام أبو عصب
#هدم منزل بالقدس
#الاحتلال الإسرائيلي

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