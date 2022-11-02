جامعة بيرزيت تطالب بالإفراج عن طلبتها المعتقلين لدى السلطة: انتهاك حريّة العمل السياسيّ

أفرجت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الأربعاء عن ثلاثة من طلبة جامعة بيرزيت المعتقلين لديها منذ أربعة أيام، وذلك بعيد وقت وجيز من دعوة الجامعة، السلطة الفلسطينية، إلى "سرعة الإفراج" عن طلبتها المحتجزين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وعددهم سبعة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة ونشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، وقالت خلاله إن إدراتها "تتابع بقلق شديد استمرار احتجاز 7 من طلبتها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهم: قسام حمايل المعتقل منذ ما يزيد على 130 يوما، والمضرب عن الطعام، وحاتم حمدان، وأسامة أبو عيد، وإبراهيم بني عودة، وعبد الغني فارس، ومحمود نخلة، وأحمد أبو فرحة".

وأفادت مصادر محلية بأن الأجهزة الأمنية أفرجت عن ثلاثة من المعتقلين السبعة، وهم: محمود نخلة، وعبد الغني فارس، وأسامة أبو عيد.

الطلبة الذين أُعلن أنه أُطلق سراحهم

وذكرت الجامعة أن مجلسها "يعتبر أن تكرار احتجاز طلبة من الجامعة، بما فيهم أعضاء من مؤتمر مجلس الطلبة من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، ينتهك الحقوق الطبيعية والدستورية للطلبة في التعليم والتعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي، خاصة إذا كانت هذه الحالات تتم بدون تقديم لوائح اتهام، وبدون تقديمهم لمحاكمة عادلة، وفق الأنظمة والقوانين السارية".

وأكدت الجامعة أنها "تتابع عن طريق محاميها والمؤسسات القانونية ذات الصلة، أوضاع طلبتها المعتقلين وتدعو إلى سرعة الإفراج عنهم، أو توفير أسس التوقيف القانونية وضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".