13 معتقلا بالضفة والاحتلال يهدم 4 منازل بجنين والولجة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما تم هدم 4 منازل بمحافظتي جنين وبيت لحم بزعم البناء دون ترخيص.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا بالضفة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياته، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أشرف طبال، وحسن أبو ساري، من مخيم نور شمس.

ومن محافظة سلفيت، اعتقلت القوات الأسير المحرر حمزة بوزية، ونور الأسعد من كفل حارس، فيما اعتقلت مجاهد حمدان من بيتا قضاء نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال أيمن السمهوري من مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما اعتقلت من مخيم عايدة قضاء بيت لحم، الجريح أمير عليان، وإبراهيم عليان، ومصعب المشايخ.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال عماد المصري، باسل داغر. وفي القدس المحتلة، اعتقل محمد العباسي، وأمين عبيسان.

الاحتلال يهدم منزلين في بلدة جلبون

هدمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، منزلين في بلدة جلبون قضاء جنين.

وقال رئيس مجلس قروي جلبون إبراهيم أبو الرب، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزلا للمواطن خالد جمال أبو الرب، وآخر يعود للمواطن أمير محمد أبو سيف، بحجة عدم الترخيص.

وأشار أبو الرب إلى أن المنزل الأول قيد الإنشاء ويتكون من طابقين، وتبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المنزل الثاني 120 مترا مربعا ويقطن فيه خمسة أفراد، ويقع المنزلان بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين.

وفي اعقاب عملية الهدم، دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة رئيس المجلس بقنبلة غاز، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هدم منزلين في الولجة

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلين في بلدة الولجة، قضاء بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة "حي اسميع"، وهدمت منزل عثمان الشويكي المكون من طابق، وآخر بملكية ختام خليل رضوان، والبالغ مساحتهما 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

يشار إلى أن منطقة عين جويزة تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم عشرات المنازل وأسوار استنادية وغرف زراعية، بهدف التضييق على الفلسطينيين وحملهم على الرحيل عنها.