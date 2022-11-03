الاحتلال يرفع حصاره عن نابلس

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، برفع إجراءات الحصار عن مدينة نابلس، وإزالة السواتير الترابية عن الطرقات والمحاور المؤدية للمدينة، وذلك بعد حصار وإغلاق استمر 3 أسابيع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه "تقرر رفع القيود المفروضة على حركة المرور في نابلس، وفتح الحواجز على مداخل المدينة".

ووفقا للمتحدث العسكري، فإنه "في إطار تقييم الوضع العام تقرر رفع القيود على الحركة في منطقة نابلس، وإعادة فتح الحواجز في مداخل المدينة".

وأغلق جيش الاحتلال مداخل مدينة نابلس ومخارجها، على خلفية مقتل أحد جنوده برصاص مقاومين فلسطينيين في الثامن من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفي إطار إجراءات تهدف لتضييق الخناق على مجموعة "عرين الأسود".

مفرق دير شرف صباح اليوم بعد إزالة السواتير الترابية

وأفاد الارتباط الفلسطيني، بأنه تم إبلاغهم بفتح الطرق والحواجز المؤدية إلى المدينة.

وصباح اليوم، أزالت جرافات عسكرية للاحتلال، السواتر الترابية التي وضعتها عند بعض الطرق التي تؤدي إلى المدينة، وفتحت جميع الحواجز بشكل طبيعي.

ذكر مجلس محلي دير شرف في تصريح عبر "فيسبوك" أن الجهات الرسمية الفلسطينية أبلغت بنية الاحتلال رفع الحصار وإزالة الحواجز عن مدخل البلدة شمال غربي مدينة نابلس.

ومن المقرر أن يزور مدينة نابلس وبلدة حوارة جنوبها، اليوم، وفد أوروبي وأجنبي رفقة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيىة، للاطلاع على أوضاع المدينة والبلدة القديمة وحوارة.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز والطرق الرئيسية والفرعية، ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها في الـ13 من شهر أكتوبر الماضي.

وتشكل نابلس التي يسكنها 425 ألف شخص حالة جغرافية إستراتيجية في شمال الضفة، إذ أنها ترتبط مع مدن طوباس وجنين وقلقيلية وطولكرم، وبالتالي هذه المدن تتأثر أيضا بإغلاق نابلس.