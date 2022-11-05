إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالبيرة ومحيط جامعة القدس

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، السبت، في مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وجاء في التفاصيل، أن عشرات الطلاب من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم في جنازة رمزية للشهيد الطالب عامر حلبية (20 عاما) الذي استشهد يوم الخميس الماضي، نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واندلعت مواجهات في المكان أطلق خلالها جنود الاحتلال العيارات النارية والغاز المسيل للدموع نحو الطلاب، ما أسفر عن إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

وفي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، أصيب عشرات الطلاب والمواطنين مساء اليوم، السبت، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط جامعة القدس.

وأفاد الهلال الأحمر بالقدس، بأن "إصابة بالرصاص الحي و50 حالة اختناق و10 حروق باليد وأخرى إصابة بالرأس بفعل قنابل الغاز وإصابة كسر إثر ملاحقة جنود الاحتلال خلال المواجهات قرب جامعة القدس في أبو ديس".

وذكر شهود عيان، أن "مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في محيط الجامعة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام تجاه الطلاب والمواطنين وسياراتهم ونحو المنازل القريبة".

كما اندلعت النار في الأشجار المحيطة بجامعة القدس من جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.

وحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال تعمدوا إلقاء القنابل الحارقة في الحرش المحاذي لحرم الجامعة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأشجار والحدائق الخاصة بالجامعة.