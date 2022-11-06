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مواجهات واعتقالات بالضفة ومناورة عسكرية قرب جنين

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 09:28

مواجهات واعتقالات بالضفة ومناورة عسكرية قرب جنين
مواجهات بالضفة (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 3 فلسطينيين من مدينتي القدس والخليل، بينما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الساوية قضاء نابلس، فيما أعلن جيش الاحتلال إجراء مناورة عسكرية شمال الضفة الغربية.

واعتقل جنود الاحتلال صباح اليوم، سامي العجلوني، بعد مداهمة منزله في الخليل، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى مصطفى محمد العباسي من منزل عائلته في بلدة سلوان.

واقتحمت قوة إسرائيلية منزل عائلة الفتى العباسي، وفتشته وعاثت فيه خرابا قبل أن تقتاده للتحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى خليل أحمد الأعور من منزله في حي عين اللوزة في البلدة نفسها، حسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

وتنفذ قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تستهدف الفلسطينيين بجميع فئاتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد، بحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الساوية قضاء نابلس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استكمال العمل بشق طريق استيطاني شرق البلدة.

ويحاول الاحتلال فرض أمر واقع بشق طريق من أراضي البلدة تصل إلى مستوطنة "عيليه"، واستخدامها كطريق لدخول العمال إليها، وهو الأمر الذي رفضه الأهالي ومنعوا العمال المرور منها.

يأتي ذلك، فيما أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد، عن بدء مناورات عسكرية شمال الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تنتهي المناورة يوم غد الإثنين، وسيتخللها حركة نشطة لقوات الجيش، مشيرا إلى أنه سيلاحظ حركة نشطة لقواته خلال المناورة، وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث العسكري أن المناورة مخطط لها مسبقا، وتهدف إلى تعزيز استعداد القوات البرية والجوية في الساحة الشمالية.

وتأتي هذه المناورات العسكرية وسط حالة من التأهب الأمني لسلطات الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية وضمن الاستعداد لأي مواجهة قد تندلع في عدة جبهات.

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