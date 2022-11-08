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اشتيّة في "كوب 27": الاحتلال الإسرائيليّ مدمِّر للإنسان والبيئة

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 23:00

اشتيّة في "كوب 27": الاحتلال الإسرائيليّ مدمِّر للإنسان والبيئة
اشتية متحدّثا في " كوب 27" ("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، الثلاثاء، إن فلسطين تعدّ حالة استثنائية في العالم، إذ تتأثر بالتغيير المناخي، إضافة إلى "معاناة من احتلال عسكري إسرائيليّ مدمِّر للإنسان والبيئة".

جاء ذلك في كلمة بالنيابة عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27"، في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وشدد اشتية خلال كلمته على أن "الاحتلال الإسرائيلي من خلال المستوطنات يدمر الطبيعة، ويسرق المقدرات ويدفن مخلفاته الصلبة والخطرة في أرضنا، ويسرق مياهنا، ويقتلع أشجارنا".

اشتية متحدّثا في " كوب 27" ("الأناضول")

وتابع: "اقتلعت إسرائيل أكثر من 2.5 مليون شجرة منذ عام 1967، منها 800 ألف شجرة زيتون".

ولفت اشتية إلى أن الدراسات تشير إلى أن البحر الميت يتعرض لخطر وجودي بسبب استنزافه من قِبل سلطات الاحتلال.

وقال: "ينتزع الاحتلال، ما قيمته 41 مليار دولار من مقدراتنا الوطنية سنويا، إضافة إلى استنزاف مصادرنا المائية، حيث أصبح لدينا عجز مائي يصل إلى 135 مليون متر مكعب سنويا، ويستهلك الفلسطيني ثُلث ما يستهلكه الإسرائيلي من مياه".

ويأتي "كوب 27" الذي انطلق في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، ويستمر حتّى 18 من الشهر ذاته، في وقت يتعرض فيه قادة العالم لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية وضمان تقديم الدعم المالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر ضحايا تغير المناخ.

بودكاست عرب 48

#كوب 27
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#رئيس الحكومة الفلسطينية
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