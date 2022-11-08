اعتقالات بالضفة والاحتلال يقتحم نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية المحتلة تخلها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس واقتحمت عدة منازل.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات بمحافظتي نابلس ورام الله، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وعلى صعيد التطورات الميدانية التي شهدتها نابلس فجر اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وتركز الاقتحام في منطقة بلاطة البلد، وشارع الورش في الجبل الشمالي، وحي المخفية، وشارع تل.

وخلال الاقتحام داهم الاحتلال منزل عائلة دويكات في بلاطة البلد، واعتقال الشاب موسى دويكات.

كما داهم الاحتلال منزل عائلة جوري، للمرة الثانية في غضون أسبوع، واعتقل هاني جوري، بعد اعتقال نجله محمد في المرة الماضية. وداهم الاحتلال منزل سليم في شارع الورش.

واعتقلت قوات الاحتلال بلال حمايل من بلدة بيتا، والأسير المحرر أسامة أبو محسن من طوباس.

ومن مخيم الجلزون قضاء رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، مالك العرايشة، وجمال أبو شريفة، ورياض صلاح عليان، وضياء مراد الرمحي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اعتقلت قوات الاحتلال رائد يوسف دبك، واحتجز مركبته الخاصة من بلدة تياسير شرق طوباس، أثناء تواجده في منطقة البرج بالأغوار الشمالية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال حامد عبد الله جميل شوخه، من بلدة رمون، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي بلدتي سلواد وعين يبرود قضاء رام الله.

وفي الخليل، اعتقل جنود الاحتلال محمد رائف مسالمة، على مدخل شارع الشهداء، ونقلوه الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.