اعتقالات بالضفة والاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "أريئيل"

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما أخذت الفرق الهندسية للاحتلال قياسات منزل منفذ عملية "أريئيل" التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا خلال اقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتركزت الاعتقالات في محافظتي نابلس والخليل، حيث طالت الاعتقالات طفل والعديد من الأسرى المحررين، وذلك عقب اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية استمرت لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال من محافظة نابلس، محمد الحشاش من حي المساكن الشعبية شرقي المدينة، وأحمد أبو الهوى من شارع غرناطة قرب البلدة القديمة.

واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة البلدة القديمة في نابلس، وحاصرت منزلا، وسمع إطلاق نار كثيف قرب المكان، فيما انتشر مشاة من جيش الاحتلال في عدة شوارع من المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا، وداهمت عدة منازل واحتجز عددا من الفلسطينيين، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

وأغلقت قوات الاحتلال، حاجز "بيت فوريك" العسكري شرقي مدينة نابلس، بسبب تواجد للمستوطنين، والذين كانوا يؤدون صلوات تلمودية في المكان.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت سيرا، قضاء رام الله، واعتقلت الطفل عطا الله خميس القط، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته، قبل أن تنقله لجهة مجهولة.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين، الشقيقين محمد ومحمود أبو داود من مدينة الخليل، بالإضافة للشاب أرسلان أبو خضير من بلدة صوريف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال وسام ماجد عمرو من منطقة دوار التحرير بالمدينة، عقب اقتحام منزله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات: السيلة الحارثية والزبابدة وكفيرت، قضاء مدينة جنين، شمال الضفة، وسير دورياته العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال سنان الرفاعي، بعد اقتحام بلدة عناتا.

إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال بلدة حارس قضاء سلفيت، واقتحمت منزل الشهيد محمد مراد صوف، منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة "أريئيل"، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب بأن "قوات من الجيش والشاباك وحرس الحدود عملت خلال الليل في قرية حارس، وقامت بأخذ قياسات منزل منفذ عملية أريئيل تمهيدًا لهدمه لاحقا".