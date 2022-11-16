هدم لمنزلين بالقدس واقتحامات للأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحراسة للجرافات التي هدمت منزلا في صور باهر، وكذلك استكملت هدم منزل عائلة أبو عصب في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم"، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد الأقصى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وعلى الصعيد الميداني في القدس، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، منزلا في قرية صور باهر، بزعم البناء دون ترخيص

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت منطقة قيصان في صور باهر، وهدمت منزلا يعود لعائلة دبش، وتبلغ مساحته 70 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكر المركز أن المنزل شيد قبل أربعة أشهر فقط، ويقطنه زوجين وطفليهما.

إلى ذلك، قامت قوات من الاحتلال باقتحام منزل عائلة عزام أبو عصب في شارع صلاح الدين بالقدس، واستكملت هدم المنزل، علما أن العائلة قامت بهدمه ذاتيا قبل نحو أسبوعين.

وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم عدد من المنازل في بلدة الطور شرق مدينة القدس.

ورصد مركز معلومات وادي حلوة 9 عمليات "هدم ذاتي" في المدينة المقدسة خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بحجة البناء دون ترخيص.

وصعدت بلدية الاحتلال في الآونة الأخيرة، من عمليات هدم المنازل في القدس، وأجبرت عدة عائلات على هدم منازلها قسرا، تجبنا لدفع غرامات مالية ودفع تكاليف أجرة الهدم لطواقم واليات البلدية وللقوات المرافقة لها.

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