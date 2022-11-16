20 اعتداء للمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة

واصلت عصابات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة، إذ تواصلت الاعتداءات عقب عملية "أريئيل" التي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين.

وهاجم مستوطنون من مستوطنة "شافي شمرون" فجر اليوم شاحنة برهان جراب "الصنصيل" من بلدة عتيل شمال طولكرم، أثناء توجهه إلى مدينة نابلس، حيث تم إخراجه من شاحنته والاعتداء عليه بالضرب ومن ثم قاموا بإحراق الشاحنة التي كانت محملة بالحمضيات.

وقال معاذ نجل المواطن برهان جراب، إن مستوطنين اعترضوا شاحنة والده الذي يبلغ من العمر (72 عاما)، عند مفرق دير شرف غرب نابلس، وأنزلوه عنوة منها، واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب في إصابته بكدمات وجروح في وجهه، وقاموا بإضرام النيران في الشاحنة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وإتلاف محتوياتها.

وأوضح جراب أن والده كان في الطريق إلى سوق الخضار في نابلس لإفراغ حمولة الخضراوات، وتم نقله إلى مستشفى الإسراء في طولكرم، لتلقى العلاج.

مستوطنون يضرمون النار بشاحنة قرب نابلس

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأنه تم توثيق 20 اعتداء من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة منذ عملية الطعن في "أريئيل"، حيث تم مهاجمة مركبات الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم بمحافظتي سلفيت ونابلس على وجه الخصوص.

وهاجم مستوطنون في ساعات الليل وفجر اليوم الأربعاء مركبات الفلسطينيين بالحجارة، في مناطق متفرقة في الضفة.

كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة عوريف قضاء نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت المنازل في المنطقة الشرقية من عوريف، الأمر الذي الحق أضرارا في نوافذ بعضها، إضافة إلى تحطيم زجاج إحدى المركبات.

وأشار دغلس إلى أن مستوطنين نصبوا بيتا متنقلا في أراضي بلدة عصيرة القبلية، وسيجوا أرضا في المنطقة.

وفي محافظة سلفيت، تجمع مستوطنين قرب بلدة ياسوف، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

تدمير محاصيل الفلسطينيين

وفي بلدة حارس، اندلعت مواجهات ليلية بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال والمستوطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب الفلسطينيين الذين هبوا لحماية بيوتهم وممتلكاتهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي محافظة قلقيلية، تجمع مستوطنين عند مفترق بلدة كفر لاقف، ورشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي الخليل، تجمع عشرات المستوطنين على شارع "فرش الهوى"، وأغلقوه، وهاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

واعتدى مستوطنين على مركبات الفلسطينيين عند مدخل مستوطنة "حاجاي"، وعند مدخل الخليل الشمالي "رأس الجورة".

وفي طولكرم، تجمهر مجموعة من المستوطنين تجمهرت عند مدخل بلدة "رامين"، ومنعت المركبات من المرور وهاجمتها بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها.