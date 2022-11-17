اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال في محيط "قبر يوسف" في نابلس دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل في مناطق مختلفة بالضفة، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات، بعد أن عاثت خرابا بمحتويات المنازل.

وأكد النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واقتحمت قوات كبيرة للاحتلال مدينة نابلس، حيث تركزت المداهمات في المنطقة الشرقية التي شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة.

وألقت مجموعات المقاومة العديد من العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال. ودارت مواجهات وصفت بالعنيفة بالمكان بين الشبان وجنود الاحتلال.

وأعلنت كتيبة نابلس استهداف تمركز لقوات وآليات الاحتلال في محيط المنطقة الشرقية بشكل مباشر، بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "انتهى نشاط لقوات الجيش في منطقة نابلس فجر اليوم، تخلله إطلاق نار نحو مركبات الجيش دون وقوع إصابات".

واعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من عائلة واحدة في قرية قصرة جنوب نابلس، قبل أن تفرج عنهم.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ربيع محمد نايفة عقب اقتحام منزله في ضاحية شويكة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابة فلسطينية من مخيم بلاطة على حاجز جبارة العسكري قرب طولكرم.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، اعتقلت الشابة سديل هيثم بكر أبو حمدان (28 عاما) من مخيم بلاطة أثناء مرورها باتجاه أراضي الـ48.