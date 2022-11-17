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الاحتلال يغلق حاجز الجلمة بحجة استهداف قواته بإطلاق نار

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 17:32

الاحتلال يغلق حاجز الجلمة بحجة استهداف قواته بإطلاق نار
حواجز الاحتلال على مدخل الحرم الإبراهيمي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، حاجز "الجلمة" قرب مدنية جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحجة تعرض قواته عند الحاجز لإطلاق نار لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي بيان صدر عن وزارة أمن الاحتلال، جاء أنه تم إغلاق الحاجز، فيما شرعت قوات الاحتلال بعمليات التمشيط بحثا عن مطلقي النار.

ولم يحدد الاحتلال المدة التي يعتزم خلالها إغلاق الحاجز، ولم يأت على ذكر الموعد المقرر لإعادة فتحه.

وفي وقت سابق، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، أمام الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية، اليوم الخميس.

وأفادت مديرية أوقاف الخليل، في بيان، بأن "سلطات الاحتلال ستُغلق المسجد الإبراهيمي اعتبارًا من عصر غد الجمعة، وحتى مساء السبت".

وأشارت المديرية إلى أن ذلك يأتي بذريعة الاحتفال بِعيد "سبت سارة اليهودي".

وقالت إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينيين، وتفرض العقوبات الجماعية عليهم، وتمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، وتشدد من إجراءاتها على الحواجز العسكرية".

من داخل المسجد الإبراهيمي، أكتوبر الماضي (Getty Images)

ويغلق المسجد بالكامل أمام المسلمين 10 أيام في السنة على الأقل توافق مناسبات دينية يهودية، كما يفتح كاملاً 10 أيام أمام المسلمين في مناسبات دينية.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ويُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام.

وبعد مجزرة نفذها مستوطن إسرائيلي عام 1994، راح ضحيتها 29 فلسطينيًا، اقتطع الاحتلال أكثر من نصف المسجد وحوله إلى كنيس يهودي لصالح المستوطنين.

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#الحرم الإبراهيمي
#الخليل
#سلطات الاحتلال الإسرائيلي

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