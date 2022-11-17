عربدة المستوطنين: اقتحام للأقصى واعتداء على شقيقين بالخليل

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أحد حراسه، في وقت تواصلت اعتداءات عصابات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة، بحماية شرطة الاحتلال، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على حراس الأقصى وعلى موظفي الأوقاف، حيث اعتقلت قوات الاحتلال، خليل الترهوني، أحد حراس المسجد الأقصى خلال تأدية عمله في ساحات الحرم.

إلى ذلك، واصلت عصابات المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، حيث اعتدى مستوطن، اليوم الخميس، على شقيقين ورشهما بغاز الفلفل في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن مستوطنا رش شقيقين من عائلة أبو حديد، بغاز الفلفل في وجههما، وهما أمام منزليهما في شارع السهلة بالبلدة القديمة، وأصابهما بحروق.

يذكر أن المستوطن ذاته، اعتدى أكثر من مرة على الفلسطينيين في تلك المنطقة، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سياق اعتداءات عصابات المستوطنين، هاجم مستوطنون مركبة فلسطينية قرب مفترق قرية جيت قضاء قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين هاجموا مركبة مجدي ماجد قرعان من مدينة قلقيلية بالحجارة، وهو برفقة عائلته، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمركبة.

وخلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 1197 اعتداءً ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، تراوحت ما بين تخريب، واعتداء مباشر على المواطنين، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على الممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.