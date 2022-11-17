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مصرع خضر أبو شما من طمون في حادث عمل

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 14:29

مصرع خضر أبو شما من طمون في حادث عمل
ضحية حادث العمل خضر أبو شما
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي العامل خضر محمد سليمان أبو شما (65 عاما) من بلدة طمون في الضفة الغربية مصرعه، اليوم الخميس، أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة بات يام، وسط البلاد.

ووفقا لمصادر طبية فإن العامل سقط من علو خلال عمله بورشة بناء في بات يام، وجرى نقله بحالة خطيرة إلى مستشفى "فولفسون"، لكن الطواقم الطبية اضطرت لإقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 64 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

بودكاست عرب 48

#طمون
#حوادث العمل
#خضر أبو شما
#ورش بناء
#مصانع
#ضحايا العمل

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