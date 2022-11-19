الخليل: إصابات باعتداءات مستوطنين مسلحين ومواجهات مع قوات الاحتلال

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم، السبت، إثر اعتداء للمستوطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيينْ.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين مسلحين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على المواطنين ورشقوا منازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة في حي تل الرميدة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح وكدمات نقلوا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل؛ حسب ما ورد في وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الله ويوسف أبو عيشة، قرب منزلهما في منطقة تل الرميدة.

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وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا اليوم، السبت، شارعي باب الزاوية وبئر السبع وسط الخليل، واعتدوا على المواطنين ومحالهم التجارية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتفالهم بـ"الأعياد اليهودية".

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين تجمعوا في أكثر من مكان انطلاقا من ساحة الحرم الإبراهيمي وشارع الشهداء ومدرسة أسامة بن المنقذ في البلدة القديمة، وصولا إلى ما يسمى قبر "حفرون" في شارع بئر السبع، لإقامة طقوس تلمودية، وهاجموا المواطنين والمحال التجارية وأتلفوا بسطات الباعة واندلعت مواجهات عنيفة على إثرها.

(Gettyimages)

كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتداءات على المواطنين في شارع الشلالة وحارة جابر وباب الزاوية وتل الرميدة، وسط المدينة، أصيبت على إثرها الطفلة عائشة هشام العزة بحجر في الوجه، والشاب بلال اسعيد بالعين.

وفي باب الزاوية مركز الخليل التجاري وسط المدينة، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال مساء اليوم.

واندلعت المواجهات بعد اقتحام قوات الاحتلال بزعم تأمين الحماية لمئات المستوطنين المدججين بالسلاح الذين اعتدوا على المواطنين وعاثوا خرابا بممتلكاتهم وسط المدينة، أثناء زيارتهم موقع أثري يطلقون عليه قبر "عتنائيل بن قنز" لإقامة طقوس تلمودية احتفالا بـ"الأعياد اليهودية".

(Gettyimages)

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، صوب المواطنين والمحال التجارية في باب الزاوية ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة غرب جنين، مساء السبت.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية قولها إن "المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية زبوبا، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيلة للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، عولجوا ميدانيا".

وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت أيضا قرية رمانة، وكثفت من انتشارها العسكري في محيط قرى وبلدات غرب جنين".